Marina Silva é alvo de tentativa de agressão em ato de Haddad em SP

A ocorrência ocorreu justamente durante uma agenda em que a violência contra as mulheres estava entre os principais temas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

A candidata ao Senado por São Paulo Marina Silva (Rede) foi alvo de uma tentativa de agressão nesta segunda-feira (17/8) durante a primeira agenda de campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo paulista. O episódio ocorreu no centro da capital, em uma caminhada voltada às mulheres.

Segundo informações do g1, em um dado momento do ato a ex-ministra do Meio Ambiente se afastou do grupo durante a caminhada. Neste momento, um homem desconhecido a abordou, a agarrou pelo ombro e falou palavras hostis antes de ser imediatamente afastado por assessores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ocorrência ocorreu justamente durante uma agenda em que a violência contra as mulheres estava entre os principais temas. Haddad apresentou propostas para ampliar ações de prevenção e combate à violência, enquanto Simone Tebet (PSB-SP) defendeu mais recursos e estrutura para as políticas voltadas às mulheres

Reações

O episódio provocou manifestações de solidariedade de outras mulheres que participam da política. A própria Tebet classificou o ocorrido como uma forma de violência de gênero. Thainara Faria (PT-SP), Sâmia Bomfim (Psol-SP), Manuela D'Ávila (Psol-RS), Benedita da Silva (PT-RJ), Tábata Amaral (PSB-SP), entre outras prestaram solidariedade a candidata nas redes sociais.

Haddad também condenou a abordagem e afirmou que Marina tem uma trajetória de defesa de causas de interesse nacional.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), adversário de Haddad em São Paulo, também repudiou a tentativa de agressão. "Minha total solidariedade à candidata Marina Silva, vítima de uma tentativa de agressão enquanto cumpria agenda como candidata nesta segunda. Nas ruas, é fundamental respeitar a liberdade de manifestação de cada cidadão. Divergências, críticas e protestos fazem parte da democracia", disse em nota. "O que não podemos admitir é que a divergência se transforme em violência, agressão ou intimidação, principalmente neste momento em que precisamos nos unir para enfrentar esta chaga que é a violência contra a mulher."

O Correio entrou em contato com a assessoria de Marina Silva para obter mais informações sobre o episódio e saber se a candidata pretende tomar alguma medida, mas não recebeu resposta até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.