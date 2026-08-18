Suspeitos de matar amigos que foram cobrar dívida são presos

Ação da Polícia Civil resultou na captura de pai e filho que estavam foragidos há mais de um ano por chacina ligada a dívida rural - (crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Paraná)

A Polícia Civil do Paraná prendeu, na manhã desta terça-feira (18/8), Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho respectivamente, suspeitos de envolvimento na morte de quatro amigos que foram cobrar uma dívida em Icaraíma, no noroeste do Estado. Os dois estavam foragidos há mais de um ano.

Os corpos das vítimas foram localizados a 650 metros do local onde estava enterrada a Fiat Toro usada pelas vítimas.

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De acordo com as investigações, Alencar Gonçalves de Souza contratou três homens do Estado de São Paulo - Rafael, Robishley e Diego Henrique -para ajudá-lo na cobrança de uma dívida de R$ 255 mil referente à venda de uma propriedade rural, em agosto de 2024, para a família de Antônio e Paulo Ricardo Buscariollo.

As investigações apontaram que os novos moradores ainda não haviam pagado Alencar pelo imóvel.

As vítimas são:

Alencar Gonçalves de Souza Giron, de 36 anos;

Rafael Juliano Marascalchi, de 43 anos;

Robishley Hirnani de Oliveira, de 53 anos;

Diego Henrique Afonso, de 39 anos.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, as prisões aconteceram nas primeiras horas desta terça-feira. Pai e filho foram localizados em um sítio na zona rural de Rio das Pedras, em São Paulo. Outro filho do foragido foi preso em Santa Bárbara do Oeste (SP). O quarto indivíduo já se encontrava preso por outro crime.

"Desde a identificação dos suspeitos, a PCPR permaneceu empenhada em sua localização e empregou todos os recursos disponíveis para sua prisão", afirmou o delegado da PCPR Izaias Cordeiro, chefe da Subdivisão Policial de Umuarama.

Os foragidos foram localizados após levantamentos de inteligência policial e monitoramento realizado pela PCPR.

"Com a identificação de seu paradeiro, realizamos o monitoramento e planejamos o melhor momento para a captura. Durante a ação em Rio das Pedras, pai e filho tentaram empreender fuga e foram capturados em meio a mata", disse o delegado da PCPR Thiago Teixeira, do Departamento de Operações Especiais.