PF combate operação criminosa de extração ilegal de ouro em Terra Indígena

Escavadeira hidráulica pertencente a uma das empresas investigadas foi localizada em plena atividade de garimpo ilegal - (crédito: Reprodução: Polícia Federal )

Uma organização criminosa, investigada por extração ilegal de ouro na Terra Indígena Sararé (TIS), em Mato Grosso, foi desarticulada pela Policia Federal, nesta terça-feira (18/8). A Operação Solo Sagrado contou com o apoio da Receita Federal e do Ministério Público Federal.

A atuação em conjunto permitiu o compartilhamento de informações entre policiais, bancários, fiscais patrimoniais e telemáticos. Elas apontaram uma estrutura criminosa que atuava desde o financiamento e o suporte logístico à atividade garimpeira até a circulação e a comercialização do ouro.

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A ofensiva cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além de medidas de afastamento dos sigilos bancário e fiscal e de sequestro de bens e valores, determinadas judicialmente.

Além disso, mais de R$ 3,5 milhões foram identificados em recebimentos provenientes de instituições de pagamento e empresas de serviços digitais, estruturas que, segundo a investigação, podem ter sido utilizadas para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos.

O tamanho da estrutura operacional foi confirmada durante fiscalização na TIS, quando uma escavadeira hidráulica pertencente a uma das empresas investigadas foi localizada em plena atividade de garimpo ilegal. O equipamento foi apreendido e inutilizado no local, tendo sido posteriormente aplicada multa administrativa superior a R$ 3 milhões.

De acordo com a PF, a investigação permanece em andamento, e o material apreendido será submetido à análise pela PF e pelos órgãos parceiros, podendo resultar na identificação de outros envolvidos e na adoção de novas medidas judiciais.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro