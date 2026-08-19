BR-381 é totalmente liberada após queda de passarela; mãe e filho morreram

A Rodovia Fernão Dias (BR-381) foi totalmente liberada na noite desta terça-feira (18/8), após a queda de uma passarela sobre a pista, em Vargem (SP). A pista no sentido Belo Horizonte teve o tráfego totalmente normalizado às 22h34, segundo informado pela concessionária Motiva Minas-SP.

A faixa no sentido São Paulo foi liberada um pouco mais cedo, às 19h54. Um carro foi atingido pela queda da passarela, e duas pessoas de BH que estavam no veículo — mãe e filho —morreram. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do acidente.

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Apesar da liberação, ainda há congestionamento nos dois sentidos. Às 22h58, eram registrados 12 quilômetros de lentidão na pista em direção a São Paulo e 23 quilômetros no sentido BH.

O acidente aconteceu por volta das 10h25, no km 4,1 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão que seguia no sentido Minas Gerais atingiu uma passarela.

Com o impacto, as vigas de concreto da estrutura desabaram sobre a pista contrária, no sentido São Paulo, e atingiram um automóvel. Equipes trabalharam ao longo do dia para a remoção da viga no sentido BH.

As duas pessoas que estavam no carro atingido morreram. As vítimas eram mãe e filho: Rosangela Carlos Soares Chaves, de 63 anos, e Douglas Soares Quaresma, de 40. Os dois eram moradores de Belo Horizonte.

Um motorista de caminhão que seguia no sentido São Paulo também ficou ferido e preso às ferragens. Ele foi resgatado e transportado pelo helicóptero Águia para um hospital da região.

A queda da estrutura provocou um longo congestionamento na rodovia e exigiu a interdição das pistas para o trabalho das equipes de resgate, remoção dos veículos e limpeza da via.