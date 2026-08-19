O Brasil dá adeus a Glória Menezes, a eterna dama da tevê brasileira

Nascida Nilcedes Soares de Magalhães, a gaúcha Glória Menezes tem na bagagem dezenas de novelas, incluindo a primeira diária na tevê - (crédito: Divulgação)

Uma das maiores referências artísticas do Brasil, Glória Menezes morreu, aos 91 anos. Em uma trajetória de mais de seis décadas dedicadas à arte, fica a certeza de que a eterna dama da televisão brasileira parte, mas deixando personagens inesquecíveis e uma história de arte que passeia pelo tempo, desfilando a força e a delicadeza de quem deixou suas digitais na cultura nacional.

Em 1934, na cidade de Pelotas (RS), nascia Nilcedes Soares de Magalhães. Ainda criança, mudou-se para São Paulo com a família, onde decidiu integrar a Escola de Arte Dramática (EAD) da Universidade de São Paulo (USP). Lá, ela deu os primeiros passos rumo aos palcos de teatro e telenovelas da TV Tupi. E, a partir daí, era necessário uma nova roupagem, sobretudo para dar luz a persona que se tornaria. Veio aí, Glória Menezes. Para além de um nome artístico, a alusão a uma trajetória de verdadeiras glórias. A primeira delas, veio em 1959, quando atuou na novela Um lugar ao Sol.

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No ano seguinte, mas dessa vez no teatro, a atriz foi a protagonista de As feiticeiras de Salém (1960), de Antunes Filho. Com a atuação, recebeu o Prêmio APCA na categoria Atriz Revelação. Três anos depois, Glória debutou no cinema com a personagem Rosa, no aclamado O pagador de promessas, de Anselmo Duarte — até então o único longa-metragem brasileiro a conquistar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, além de ter sido o primeiro indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

O pioneirismo da atriz marcou a extinta TV Excelsior, quando protagonizou 2-5499 Ocupado, a primeira novela a ser exibida diariamente no Brasil. Durante as filmagens, conheceu Tarcísio Meira (1935-2021), com quem contracenou na produção. De imediato, nasceu uma paixão avassaladora. Casaram no mesmo ano e ficaram juntos por quase seis décadas. Desse amor, veio Tarcísio Filho, único herdeiro do casal. Porém, Glória também teve outros dois filhos: Maria Amélia Brito e João Paulo Brito, frutos de seu primeiro casamento.

O país retratado na arte

Glória Menezes logo se tornou um símbolo da teledramaturgia brasileira. O talento e as atuações brilhantes eram apreciadas por todo o público. Com isso, foi contratada pela TV Globo, em 1967, onde protagonizou produções revolucionárias, como Irmãos Coragem, de 1970. Na trama, a atriz deu vida a Lara, uma mulher que sofria de transtorno de múltiplas personalidades e que também se dividia em mais duas pessoas: Diana e Márcia.

"A estratégia que Janete Clair usou para criar uma personagem liberada sexualmente passou pela censura, pois a justificativa era de que a personagem tinha tripla personalidade — o que de fato era verdade", recorda Mauro Alencar, doutor em teledramaturgia pela USP e autor de A Hollywood Brasileira — Panorama da telenovela no Brasil, entre outros livros.

De acordo com o especialista, Gloria viveu, em 1975, o mais impactante papel: Marta, de O grito, de Jorge Andrade. "Pela primeira vez, uma personagem discutia questões de tolerância e de compreensão sobre o comportamento do outro", pontua.

Ao longo dos anos 1980 e 1990, a atriz provou ser extremamente versátil e capaz de caminhar com maestria entre diversos papéis, sejam eles mais densos ou cômicos. A atriz brilhou em comédias das 19h como Jogo da vida (1981), Guerra dos sexos (1983) e Brega & Chique (1987) — "uma série de comédias de costumes de Silvio de Abreu, o texto ideal para firmar o poder feminino", que, segundo Mauro Alencar, iniciou-se com a Ana Preta, de Pai herói (1979), "em uma época em que a pauta feminista avançava pelo Brasil e pelo mundo".

Em 1990, no horário nobre, imortalizou a esnobe e requintada vilã Laurinha Figueroa em Rainha da Sucata, retornando à faixa das sete e ao lado bom da força como a também grã-fina Baby, de Deus nos acuda (1992). O curioso é que as duas produções refletem o momento social, político e econômico da época marcada pelo meteórico Governo Collor. "Era o dinheiro mudando de mãos e a sociedade se transformando", frisa o especialista.

Nas décadas seguintes, Glória manteve presença constante no horário nobre da televisão. Integrou o elenco de produções de grande sucesso como A próxima vítima (1995), Torre de Babel (1998), Senhora do destino (2004) e A favorita (2008), onde viveu a elegante e ingênua Irene.













"Elegante realeza"

Ao Correio, a diretora de televisão Denise Saraceni definiu Glória Menezes como "uma mulher extraordinariamente gentil em sua elegante realeza". "Uma atriz das mais importantes do audiovisual brasileiro e do teatro, ao lado de outras divas. Aliás, o Brasil é berço de muitas divas. Hoje há uma constelação delas no céu de mãos dadas, rezando por nós, que estamos um pouco órfãos", declarou.

O último papel fixo na teledramaturgia foi a refinada Stelinha Carneiro de Alcântara na novela Totalmente demais (2015). A autora Rosane Svartman, que escreveu a produção, comentou: "Ela iluminava cada cena com sua presença, humor ferino e talento imenso. Foi uma honra ver Glória vivendo Stelinha com tanto brilho".

Nos anos subsequentes, a atriz fez aparições especiais em programas e projetos comemorativos. Afastada das telas e dos palcos para cuidar da saúde, Glória viveu de forma reclusa após o falecimento de Tarcísio Meira, em 2021, vítima de complicações da covid-19. Há poucos dias, a atriz recebeu uma última homenagem, em vida, quando teve seu nome inaugurado na calçada da fama da rede Globo. Ela não esteve presente, mas foi representada pelo filho Tarcisinho, que justificou como "emotiva" a ausência da matriarca no evento, ocorrido em 12 de agosto — mesma data em que Tarcísio Meira faleceu, há cinco anos.

O óbito da atriz ocorreu, de causas naturais, por volta das 14h, em seu apartamento no Rio de Janeiro, ao lado do filho caçula. Seja na pista pavimentada nos Estúdios Globo seja em exposição diária na televisão brasileira, ao lado do companheiro de uma vida toda a quem se junta na eternidade, Glória Menezes deixa um legado vivo no imaginário coletivo de todo o Brasil.