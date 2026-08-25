Brasil tem alerta de granizo, geada e calor de 40°C; veja em quais locais

Previsão de chuvas e tempestades em várias regiões do país exige cautela de pedestres e motoristas - (crédito: Davi Pereira /CB/D.A Press)

Áreas de instabilidade sobre as regiões Centro-Oeste, Sudeste e a parte norte do Sul do Brasil devem provocar chuvas e trovoadas nesta terça-feira (25/8). Há possibilidade de tempestades com eventual ocorrência de granizo em algumas dessas áreas.

Centro-Oeste

Um aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar permanece ativo no leste de Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal. Nas demais áreas de Mato Grosso e no norte de Mato Grosso do Sul, a umidade deve ficar mais acentuada à tarde, com um aviso amarelo de perigo potencial.

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Nas capitais, a temperatura mínima será de 17°C em Brasília, enquanto a máxima pode chegar a 40°C em Cuiabá.

Região Norte

O aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar abrange o sudeste do Pará e o estado do Tocantins. Durante a tarde, a umidade aumenta e o aviso passa a ser amarelo. O calor e a umidade característicos da Amazônia provocam chuva no norte e oeste da região, incluindo Roraima, norte do Amazonas e o litoral do Pará e Amapá.

Haverá muitas nuvens, mas com chuvas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 21°C em Rio Branco, e a máxima alcança 40°C em Porto Velho.

Nordeste

O aviso laranja para baixa umidade está ativo para o sul do Maranhão, centro-sul do Piauí, extremo oeste de Pernambuco e centro-oeste da Bahia. À tarde, um aviso amarelo de perigo potencial valerá para o centro do Maranhão, norte do Piauí, centro-sul do Ceará e outras áreas da região.

Existe possibilidade de chuva no litoral da Bahia e de Sergipe, além de precipitação isolada no noroeste e oeste do Maranhão. A temperatura nas capitais deve variar entre a mínima de 20°C, em Maceió e Teresina, e a máxima de 37°C, em Teresina.

Sudeste

Um canal de umidade leva nuvens e chuva isolada ao litoral norte do Rio de Janeiro e ao litoral do Espírito Santo. À tarde e à noite, também pode ocorrer chuva isolada no sul e litoral de São Paulo, no sul e leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no centro-sul capixaba.

Um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade afeta o norte, noroeste e oeste de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro. A temperatura mínima esperada nas capitais é de 14°C em São Paulo e a máxima, de 31°C em Belo Horizonte.

Região Sul

O dia começa com possibilidade de geada em grande parte do Rio Grande do Sul e na Serra Catarinense. No noroeste, norte e leste do Paraná e no litoral norte de Santa Catarina, pode haver chuva isolada durante a tarde.

À noite, há chance de chuva isolada no centro-norte e oeste do Paraná. A temperatura mínima será de 5°C em Porto Alegre, e a máxima de 20°C em Curitiba.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.