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Morre Reginaldo da Rocha, empresário e patrocinador do Bahia

Fundador da Dular Alimentos tinha 55 anos; causa da morte não foi confirmada

Reginaldo Martiniano da Rocha, empresário do ramo alimentício e patrocinador do Bahia, morreu aos 55 anos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Reginaldo Martiniano da Rocha, empresário do ramo alimentício e patrocinador do Bahia, morreu aos 55 anos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O empresário do setor de alimentos e patrocinador do Esporte Clube Bahia, Reginaldo Martiniano da Rocha, morreu aos 55 anos. A informação foi anunciada por meio do próprio clube, nesta terça-feira (25/8), em comunicado. A causa da morte não foi confirmada. Reginaldo deixa a esposa e dois filhos. 

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O Bahia lamentou a morte e destacou a ligação de Reginaldo com a instituição. O empresário é fundador da Dular Alimentos. A empresa patrocinou o Tricolor Baiano em 2018, 2019 e 2024.

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Reginaldo era, além disso, sócio e torcedor do clube. "Nossa solidariedade a familiares e amigos neste momento de tanta dor", diz a nota.  

No estado, ele tinha forte atuação no setor de alimentos. Ao todo, era sócio das empresas RMR Agroindústria, Comércio Atacadista e Beneficiamento e Empacotamento de Cereais Ltda.

 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 25/08/2026 16:00
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