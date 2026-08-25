Morre Reginaldo da Rocha, empresário e patrocinador do Bahia

Reginaldo Martiniano da Rocha, empresário do ramo alimentício e patrocinador do Bahia, morreu aos 55 anos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O empresário do setor de alimentos e patrocinador do Esporte Clube Bahia, Reginaldo Martiniano da Rocha, morreu aos 55 anos. A informação foi anunciada por meio do próprio clube, nesta terça-feira (25/8), em comunicado. A causa da morte não foi confirmada. Reginaldo deixa a esposa e dois filhos.

O Bahia lamentou a morte e destacou a ligação de Reginaldo com a instituição. O empresário é fundador da Dular Alimentos. A empresa patrocinou o Tricolor Baiano em 2018, 2019 e 2024.

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Reginaldo era, além disso, sócio e torcedor do clube. "Nossa solidariedade a familiares e amigos neste momento de tanta dor", diz a nota.

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No estado, ele tinha forte atuação no setor de alimentos. Ao todo, era sócio das empresas RMR Agroindústria, Comércio Atacadista e Beneficiamento e Empacotamento de Cereais Ltda.