Morre Dolly Parton, ícone da música country americana, aos 80 anos

Dolly Parton, ícone da música country americana, morreu aos 80 anos nesta terça-feira (25/8). A artista ficou conhecida por sucessos como Jolene e I Will Always Love You e também tornou-se estrela do cinema com Como Eliminar Seu Chefe (1980) e Flores de Aço (1989).

A causa da morte não foi divulgada. A morte foi confirmada pelo sobrinho da artista, Bryan Seaver, nas redes sociais. "Dolly viveu na luz e está nos braços de Jesus", disse o sobrinho.

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Segundo a família, o legado de Dolly Parton é de amor, compaixão e resiliência. "Com uma carreira de sete décadas, ela inspirou diversas gerações de artistas e fãs com sua música e um compromisso inabalável em tornar o mundo um lugar melhor. Suas canções continuarão a tocar pessoas de todas as idades, e seu trabalho filantrópico terá um impacto duradouro", diz a família.

A família também destacou que Dolly abriu portas para gerações de cantores, compositores, músicos. Cabe destacar que um grandes clássicos da artista, Jolene, ganhou releitura de Beyoncé em 2024, no álbum Act II: Cowboy Carter.

Dolly vinha enfrentando problemas de saúde. Em maio, ela havia anunciado o cancelamento de uma série de shows em Las Vegas, citando problemas de saúde persistentes.

Em seis décadas, Dolly compôs cerca de 3 mil músicas, incluindo a icônica I Will Always Love You, que se tornou um sucesso internacional na voz de Whitney Houston.

Com 49 álbuns de estúdio e mais de 100 álbuns de coletâneas e colaborações lançados, ela recebeu o título de "rainha da música country".