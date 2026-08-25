Lito Sousa não consegue vaga para tratamento experimental, diz esposa

O youtuber, comunicador e aviador Lito Sousa, diagnosticado com a doença de cunho neurodegenerativo, Creutzfeldt-Jakob (DCJ), não conseguiu acesso a uma vaga junto à farmacêutica Ionis Pharmaceuticals, responsável por um dos tratamentos experimentais estudados contra o quadro. O anúncio foi feito pela esposa do influenciador, Mila Seidl, via redes sociais.

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Por meio das próprias redes, Mila informou, nesta terça-feira (25/8), que a farmacêutica em questão é responsável pelo desenvolvimento do ION717, uma das principais esperanças de Lito para realizar o tratamento.

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A empresa relatou que o estudo não está em fase aceitação de novos participantes. Por enquanto, não autoriza, além disso, o uso compassivo do medicamento — em determinadas situações, seria possível que a substância fosse fornecida, sem que houvesse uma inscrição oficial no ensaio clínico.

A Broad Institute também surgiu como alternativa. A empresa, ligada a Harvard e ao MIT, informou a possibilidade da participação em uma entrevista inicial para o estudo PRiSM. Apesar de o tratamento ser promissor, a família ouviu que a alternativa disponível neste momento é a participação de Lito no grupo de controle do estudo. Ou seja, só estaria disponível um remédio placebo, e não o experimental.

"Provavelmente teríamos que nos mudar e ficar à disposição sem ter uma certeza que um dia receberíamos o medicamento. Agora nos resta esperar um dos dois estudos abrir uma vaga. Espero que a gente tenha esse tempo”, detalhou.

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Mila ainda relatou que todos os contatos feitos junto às instituições foram realizados pela própria família. Não houve apoio do Palácio do Itamaraty ou do governo federal.