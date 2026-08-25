Mega-sena, Lotofácil, Quinta, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (25/8), cinco loterias: os concursos nº 3049 da Mega-Sena; o nº 3771 da Lotofácil; o nº 7101 da Quina; o nº 2433 da Timemania e o nº 1281 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 2.842.131,94, teve as seguintes dezenas sorteadas: 53-43-13-55-06-36.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 16-25-12-02-23-09-21-03-17-18-05-10-11-04-15.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1.893.555,16, teve os seguintes números sorteados: 52-32-48-68-62.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 10.000.000,00 apresentou o seguinte resultado: 29-80-28-49-12-25-06. O time do coração é o Bahia.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 1.000.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 18-20-21-01-31-28-02. O mês da sorte é Abril.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Sorteios adiados

Na última segunda-feira (24/8), a Caixa adiou para às 11h desta terça-feira (25), os sorteios do concurso nº 2967 da Lotomania e o concurso nº3000 da Dupla Sena. Os resultados foram:

Com prêmio previsto de R$ 17.220.315,01, a Lotomania apresentou os seguintes números: 44-94-07-29-57-41-96-38-27-90-56-10-04-81-91-75-18-98-85-67.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 42-17-13-39-14-46 no primeiro sorteio; 06-15-10-02-40-32 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 1.947.675,94 no primeiro sorteio e R$ 49.887,47 no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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