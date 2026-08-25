Padilha sobre caso Lito: "Não existe no mundo nenhum tratamento"

O ministro da saúde do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Alexandre Padilha, afirmou, nesta terça-feira (25/8), que "não existe no mundo nenhum tratamento para a Creutzfeldt-Jakob (DCJ)". A doença, de caráter neurodegenerativa e considerada como grave, acomete o youtuber, piloto e aviador Lito Sousa, 59 anos.
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Em postagem feita nas redes sociais, Padilha contou que, junto de outros membros do Ministério, entrou em contato tanto com a família, quanto com diferentes empresas farmacêuticas. As organizações são responsáveis por promover estudos clínicos que poderiam ajudar na luta de Lito contra a doença.
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No entanto, assim como já havia comunicado a esposa, do aviador, Mila Seidl, não há, por hora, a possibilidade de que ele seja incluído em cenários de tratamento ideais. "Pessoal, em relação ao caso do querido Lito Souza, alguns pontos importantes: hoje, infelizmente, não existe no mundo nenhum tratamento para a Creutzfeldt-Jakob (DCJ)", afirmou, em um trecho da nota.
"Os responsáveis pelo estudo informaram que Lito foi incluído na lista para a triagem, mas tudo está sujeito ao cronograma estabelecido pelo protocolo da pesquisa e à FDA (Food and Drug Administration), órgão dos Estados Unidos com papel semelhante ao da Anvisa", acrescentou, em outro trecho.
Padilha ainda garantiu que, junto à pasta, continua ativo diante da situação, e que "novas informações têm sido atualizadas diretamente à família e o Ministério da Saúde permanecerá à disposição para apoiá-los".
Pessoal, em relação ao caso do querido Lito Souza, alguns pontos importantes: hoje, infelizmente, não existe no mundo nenhum tratamento para a Creutzfeldt-Jakob (DCJ).— Alexandre Padilha (@padilhando) August 25, 2026
Desde o final de semana, eu e outros membros do ministério estamos em contato com sua família e com…
Esposa anuncia impossibilidade de tratamento experimental
O youtuber não conseguiu acesso a uma vaga junto à farmacêutica Ionis Pharmaceuticals, responsável por um dos tratamentos experimentais estudados contra o quadro. O anúncio foi feito pela esposa do influenciador, Mila Seidl, via redes sociais.
Por meio das próprias redes, Mila informou, nesta terça-feira (25/8), que a farmacêutica em questão é responsável pelo desenvolvimento do ION717, uma das principais esperanças de Lito para realizar o tratamento.
A empresa relatou que o estudo não está em fase aceitação de novos participantes. Por enquanto, não autoriza, além disso, o uso compassivo do medicamento — em determinadas situações, seria possível que a substância fosse fornecida, sem que houvesse uma inscrição oficial no ensaio clínico.
Outra alternativa, a Broad Institute, ligada a Harvard e ao MIT, informou que a única alternativa disponível no momento é a inclusão de Lito no grupo de controlen de um estudo. O tratamento seria realizado, portanto, com um remédio placebo, e não experimental. Além disso, seria necessário que a família se mudasse para os Estados Unidos, sem a certeza de acesso ao medicamento.
Veja o comunicado completo compartilhado por Alexandre Padilha:
"Pessoal, em relação ao caso do querido Lito Souza, alguns pontos importantes: hoje, infelizmente, não existe no mundo nenhum tratamento para a Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
Desde o final de semana, eu e outros membros do ministério estamos em contato com sua família e com pesquisadores internacionais. Apoiamos a busca de centros de pesquisa e estudos sobre a doença, assim como formalizamos a solicitação da inclusão de Lito na fase inicial dos testes do único estudo clínico ativo identificado até o momento, em Harvard.
Os responsáveis pelo estudo informaram que Lito foi incluído na lista para a triagem, mas tudo está sujeito ao cronograma estabelecido pelo protocolo da pesquisa e à FDA (Food and Drug Administration), órgão dos Estados Unidos com papel semelhante ao da Anvisa.
Novas informações têm sido atualizadas diretamente à família e o Ministério da Saúde permanecerá à disposição para apoiá-los."