Mega-Sena acumula, e prêmio chega a R$ 25 milhões na quinta

O concurso 3049 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira (25/8), após nenhuma aposta acertar as seis dezenas sorteadas. O próximo concurso será realizado na quinta-feira (27/8), com prêmio estimado em R$ 25 milhões.
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Os números sorteados foram 06, 13, 36, 43, 53 e 55. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
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Na faixa de cinco acertos, 22 apostas foram premiadas com R$ 41.986,04 cada. Outras 1.567 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 971,64 cada.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 23.179.884,00. O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 18.908.975,38.
O concurso 3050 está marcado para quinta-feira (27/8) às 21h.