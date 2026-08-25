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Mega-Sena acumula, e prêmio chega a R$ 25 milhões na quinta

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3049, sorteado nesta terça-feira (25/8), em São Paulo

O prêmio está acumulado em R$ 25 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
O prêmio está acumulado em R$ 25 milhões - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O concurso 3049 da Mega-Sena acumulou nesta terça-feira (25/8), após nenhuma aposta acertar as seis dezenas sorteadas. O próximo concurso será realizado na quinta-feira (27/8), com prêmio estimado em R$ 25 milhões.

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Os números sorteados foram 06, 13, 36, 43, 53 e 55. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Na faixa de cinco acertos, 22 apostas foram premiadas com R$ 41.986,04 cada. Outras 1.567 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 971,64 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 23.179.884,00. O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 18.908.975,38.

O concurso 3050 está marcado para quinta-feira (27/8) às 21h.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 25/08/2026 23:50 / atualizado em 25/08/2026 23:54
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