Quina, Lotofácil, +Milionária, Dupla Sena e mais: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (26/8), sete loterias: os concursos nº 7102 da Quina; o 3772 da Lotofácil; o 384 da +Milionária; o 3001 da Dupla Sena; o 891 do Super Sete; o 2968 da Lotomania e o 1282 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2.588.911,64, teve os seguintes números sorteados: 11-77-14-43-38.

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A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 09-08-06-11-18-25-07-21-05-14-12-03-15-20-23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 87.000.000,00, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01-29-19-46-14-31. Os trevos sorteados foram: 1-6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 22-08-10-43-05-48 no primeiro sorteio; 22-27-42-45-30-31 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 2.129.034,78 para o primeiro e R$ 48.206,17 para o segundo sorteio.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 6.300.000,00, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 9

Coluna 3: 2

Coluna 4: 5

Coluna 5: 1

Coluna 6: 4

Coluna 7: 1

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 712.586,50, a Lotomania apresentou os seguintes números: 48-13-92-65-43-05-63-44-60-95-74-56-00-19-30-16-35-02-38-76.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 1.300.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 20-07-22-15-23-29-11. O mês da sorte é Junho.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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