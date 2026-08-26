Havan nega atentado a Luciano Hang e alerta para golpe; saiba se proteger

A Havan desmentiu a notícia que circula nas redes sociais sobre um suposto atentado contra o empresário Luciano Hang. A empresa informou que o dono da varejista não sofreu qualquer ataque e passa bem.
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A publicação falsa utiliza imagens manipuladas do empresário para dar uma aparência de veracidade ao conteúdo. O material busca associar indevidamente o nome de Hang a uma plataforma de investimentos financeiros que promete rendimentos fora da realidade do mercado.
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Este tipo de golpe faz parte de um problema maior. Nos últimos anos, aumentaram os casos de anúncios fraudulentos que usam a imagem de Luciano Hang, manipulada por Inteligência Artificial, para vender produtos e aplicar golpes em consumidores.
A empresa monitora e denuncia esses conteúdos com frequência. No entanto, o grande volume de novas fraudes torna o combate a essa prática uma tarefa constante.
A Havan reforça que conteúdos dessa natureza têm o objetivo de enganar o público com promessas irreais de lucro. A companhia esclarece que não recomenda, não participa e não mantém qualquer relação com plataformas de investimento financeiro.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.