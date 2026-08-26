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Havan nega atentado a Luciano Hang e alerta para golpe; saiba se proteger

Notícia falsa usa imagens manipuladas do empresário para promover, de forma indevida, uma plataforma de investimentos financeiros com lucros irreais

Luciano Hang, da Havan, que foi alvo de notícias falsas sobre um suposto atentado e golpes envolvendo seu nome e IA - (crédito: Reprodução/Instagram)
Luciano Hang, da Havan, que foi alvo de notícias falsas sobre um suposto atentado e golpes envolvendo seu nome e IA - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Havan desmentiu a notícia que circula nas redes sociais sobre um suposto atentado contra o empresário Luciano Hang. A empresa informou que o dono da varejista não sofreu qualquer ataque e passa bem.

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A publicação falsa utiliza imagens manipuladas do empresário para dar uma aparência de veracidade ao conteúdo. O material busca associar indevidamente o nome de Hang a uma plataforma de investimentos financeiros que promete rendimentos fora da realidade do mercado.

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Este tipo de golpe faz parte de um problema maior. Nos últimos anos, aumentaram os casos de anúncios fraudulentos que usam a imagem de Luciano Hang, manipulada por Inteligência Artificial, para vender produtos e aplicar golpes em consumidores.

A empresa monitora e denuncia esses conteúdos com frequência. No entanto, o grande volume de novas fraudes torna o combate a essa prática uma tarefa constante.

A Havan reforça que conteúdos dessa natureza têm o objetivo de enganar o público com promessas irreais de lucro. A companhia esclarece que não recomenda, não participa e não mantém qualquer relação com plataformas de investimento financeiro.

Saiba Mais

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/08/2026 18:41 / atualizado em 26/08/2026 18:42
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