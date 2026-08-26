VLT e turismo urbano: como os novos trens transformam viagens pelo país

A paisagem urbana de cidades brasileiras está ganhando um novo impulso com a expansão dos Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs). Em agosto de 2025, o Ministério da Fazenda deu um passo importante ao autorizar um financiamento de R$ 450 milhões para o VLT de Niterói (RJ). A iniciativa, que se soma a outros projetos pelo país, consolida os trens modernos como uma ferramenta para transformar o turismo local.

Mais do que simples meios de transporte, os VLTs funcionam como eixos que conectam pontos turísticos de forma eficiente e sustentável. Ao integrar centros históricos, áreas portuárias revitalizadas, museus e terminais de transporte, eles oferecem aos visitantes uma maneira prática de explorar as cidades sem depender de carros. O trajeto, muitas vezes panorâmico, se torna parte da experiência do passeio.

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O modelo do VLT Carioca, no Rio de Janeiro, é um exemplo consolidado desse sucesso. O sistema liga o Aeroporto Santos Dumont à Rodoviária Novo Rio, passando por cartões-postais como o Museu do Amanhã, o AquaRio e o Boulevard Olímpico. Para o turista, a facilidade de embarcar em um trem moderno logo ao chegar à cidade e desembarcar em frente às principais atrações otimiza o tempo e enriquece o roteiro.

Novos projetos e expansões em andamento

Com o financiamento garantido pela União, o projeto do VLT de Niterói avança para se tornar realidade. O novo modal terá uma linha de aproximadamente 5 quilômetros, ligando o bairro do Barreto ao Centro. O trajeto contará com dez estações, passando por bairros como Engenhoca, Santana e São Lourenço. A obra visa não apenas melhorar a mobilidade dos moradores, mas também criar um novo eixo de desenvolvimento e acesso na cidade.

Na Bahia, estudos analisam a implementação de um VLT em Salvador, com potencial para ligar a região do Comércio ao bairro do Uruguai, passando por áreas de grande interesse cultural e histórico. A proposta é oferecer uma alternativa de transporte que valorize a orla e facilite o deslocamento de baianos e turistas pelo coração da capital.

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Essas iniciativas mostram uma tendência clara: o uso de transporte sobre trilhos para requalificar espaços urbanos e criar novos circuitos turísticos. Para o viajante, a vantagem é poder contar com um transporte previsível, acessível e ecologicamente correto, que transforma o deslocamento entre um ponto e outro em uma parte agradável da viagem.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.