BR-040: sobe para dois o número de mortos em acidente em Minas

Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco, em Três Marias - (crédito: Reprodução/CBMMG)

Subiu para dois o número de mortos no acidente envolvendo um ônibus e um caminhão-baú na BR-040, em Três Marias, na Região Central de Minas. As vítimas são um homem e uma mulher. A colisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (27/8), na altura do km 280, em frente ao posto de combustível Mar Doce.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, 17 pessoas ficaram feridas na ocorrência. Uma das pessoas que não resistiram foi encontrada embaixo da carga transportada pelo caminhão. A outra morreu após ser encaminhada para atendimento hospitalar.

Os militares retiraram as vítimas de dentro dos veículos e realizaram o atendimento pré-hospitalar. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco, em Três Marias. Eles apresentavam traumas diversos, como escoriações, fraturas e traumatismo cranioencefálico.

O caminhão estava carregado com óleo lubrificante, enquanto o ônibus transportava funcionários que seguiam para uma plantação de eucaliptos, onde trabalhariam no manejo da lavoura.

A ocorrência também mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambulâncias da concessionária responsável pela rodovia, uma ambulância do município, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar.

Após a colisão, a rodovia ficou totalmente interditada no trecho de pista simples para o atendimento da ocorrência. A circulação de veículos foi liberada no início da tarde desta quinta-feira (27).

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. As identidades das vítimas que morreram também não foram divulgadas.