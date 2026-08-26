Idosa atropela cliente durante teste-drive em concessionária em Recife

Uma idosa de 62 anos causou uma confusão em uma concessionária da marca Build Your Dreams (BYD), em Recife, Pernambuco, ao perder o controle de um carro durante um teste-drive, na última quinta-feira (19/8). Ao se atrapalhar no comando do veículo, atropelou uma cliente e danificou outros modelos de carros.

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Segundo informações do portal G1, a vítima, uma mulher de 38 anos, teve sangramento interno e diversas fraturas ao ficar presa entre outros dois veículos. Ela foi levada a um hospital da cidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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O Correio entrou em contato com a concessionária Viasul BYD, com a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública de Recife, e aguarda retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

A colisão protagonizada pela cliente idosa aconteceu em uma fila de outros carros. Os veículos, enfileirados na vertical dentro do estacionamento, foram empurrados uns contra os outros. Pelo menos oito deles foram atingidos. No fim da fila, o carro usado no teste estava com a dianteira amassada e o capô contorcido.

A Polícia Civil de Recife investiga o caso. O acidente foi registrado no último sábado (22/8), pela Central de Plantões da Capital. Em nota enviada ao G1, a concessionária Viasul BYD lamentou o episódio e detalhou que o veículo era conduzido pela cliente.

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"Desde então, a Viasul BYD acompanha de perto sua evolução clínica, em contato permanente com a equipe médica e com os familiares, a quem vem prestando o apoio necessário", afirmou a concessionária, por meio da nota.