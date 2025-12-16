Detran-DF implementa novas medidas para obtenção da CNH

Em meio a mudanças nacionais na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou que vai implementar, até o fim do ano, algumas medidas relacionadas ao documento. Entre elas, estão a adaptação dos fluxos para obtenção da habilitação; adição e mudança de categoria da CNH com a isenção do valor para o primeiro reteste em caso de reprovação; a atualização do banco de questões do exame teórico, definido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); e a mudança do sistema de exame prático.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Médicos e psicólogos anunciam medidas contra teto para exames de CNH
-
Senatran fixa limite de R$ 180 para exames da CNH e profissionais contestam
Primeira habilitação
Quem tirar a CNH pela primeira vez pode fazer esse procedimento por meio do aplicativo CNH do Brasil, do Ministério do Transporte. A plataforma permite a abertura do pedido, realização do curso teórico obrigatório, além de acompanhamento de todas as etapas, desde coleta da biometria, provas e aulas práticas, até acesso da versão digital da habilitação.
O acesso é feito pela conta gov.br, que automaticamente identifica usuários sem habilitação e libera, na aba Condutor, a opção Requerimento da Primeira Habilitação. Os dados pessoais são importados do próprio cadastro, restando ao candidato apenas conferir as informações, escolher a categoria — carro, moto ou ambas — e indicar o estado onde fará as provas teóricas e práticas.
Saiba Mais
- Mundo Por que Donald Trump está processando a BBC?
- Flipar Programa de Pedro Bial perde ‘queda de braço’ com novelas repetidas na Globo
- Flipar Mistura de espécies virou objeto de estudo no sul do Brasil: tão rara que exigiu vários exames
- Flipar Ficou na história: Desabamento de túnel na Índia deixou 41 operários presos por 17 dias
- Flipar Roberto Burle Marx: brasileiro fez do paisagismo uma obra de arte
- Flipar Especialista aponta como Bruna Lombardi mantém a beleza aos 73 anos