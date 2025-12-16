Detran-DF implementa novas medidas para obtenção da CNH

Em meio a mudanças nacionais na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou que vai implementar, até o fim do ano, algumas medidas relacionadas ao documento. Entre elas, estão a adaptação dos fluxos para obtenção da habilitação; adição e mudança de categoria da CNH com a isenção do valor para o primeiro reteste em caso de reprovação; a atualização do banco de questões do exame teórico, definido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); e a mudança do sistema de exame prático.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em janeiro de 2026, está prevista a realização dos exames teóricos seguindo o novo modelo e os testes de exame prático, além da atualização dos manuais e procedimentos técnicos por parte do Detran-DF, com o treinamento dos integrantes das comissões examinadoras. As etapas de implementação serão divulgadas e atualizadas gradualmente, conforme avancem, por meio dos canais oficiais do departamento.

Os novos procedimentos estão estabelecidos pela Resolução nº 1.020, de 1° de dezembro de 2025, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Entre as medidas já realizadas estão a retirada da exigência de 12 meses de validade para obtenção da carteira, permanecendo aberto por tempo indeterminado, e a eliminação da exigência do curso de atualização para os condutores com a CNH vencida há mais de cinco anos. A expectativa é que as adequações às novas regras estejam devidamente adaptadas até o fim de janeiro.

Primeira habilitação



Quem tirar a CNH pela primeira vez pode fazer esse procedimento por meio do aplicativo CNH do Brasil, do Ministério do Transporte. A plataforma permite a abertura do pedido, realização do curso teórico obrigatório, além de acompanhamento de todas as etapas, desde coleta da biometria, provas e aulas práticas, até acesso da versão digital da habilitação.

O acesso é feito pela conta gov.br, que automaticamente identifica usuários sem habilitação e libera, na aba Condutor, a opção Requerimento da Primeira Habilitação. Os dados pessoais são importados do próprio cadastro, restando ao candidato apenas conferir as informações, escolher a categoria — carro, moto ou ambas — e indicar o estado onde fará as provas teóricas e práticas.