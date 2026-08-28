Guia das Eleições 2026: veja regras, datas e orientações para o eleitor

Celulares e câmeras são proibidos na cabine de votação; o TSE orienta o uso da tradicional colinha de papel. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As eleições gerais de 2026, que ocorrem em 4 de outubro, estão cada vez mais próximas. Com isso, o eleitor brasileiro deve estar por dentro de todas as informações importantes sobre o processo eleitoral, como os cargos em disputa, as regras para votação, o calendário eleitoral e as principais datas que antecedem o pleito.

Para ajudar o eleitor a se preparar e evitar dúvidas na hora de votar, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) preparou um guia com as principais informações sobre as Eleições 2026. O material reúne, de forma simples e organizada, orientações essenciais para que ninguém fique perdido em um dos dias mais importantes do ano.

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Colinha

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reitera que a entrada de aparelhos eletrônicos ou fotográficos dentro da cabine de votos é proibida. A instrução do órgão, portanto, é que eleitores registrem os números ligados aos seus candidstos na tradicional "colinha" de papel.

Mas atenção na hora de anotar na sua cola! Confira com cuidado os números e os nomes dos candidatos antes de levar o papel à cabine, para que não ocorram equívocos.

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O TSE disponibiliza, gratuitamente, um modelo que pode ser impresso e utilizado por eleitores. Você pode acessá-lo aqui.

Dinâmica de votação

Em 2026, eleitores terão que manifestar sua vontade para seis cargos, seguindo a ordem estabelecida no sistema operacional do terminal de votação:

1 - Deputado federal (4 dígitos)

2 - Deputado estadual ou distrital (5 dígitos)

3 - Senador - 1ª vaga ( 3 dígitos)

4 - Senador — 2ª vaga (3 dígitos)

5 - Governador (2 dígitos)

6 - Presidente da República (2 dígitos)

É importante lembrar que, para este pleito, o eleitorado fará duas escolhas para o cargo de senador. Caso o votante informe o mesmo número para as as duas vagas, o segundo voto será anulado pela Justiça Eleitoral.

Quais documentos devo levar?

O e-Título é o principal aplicativo da Justiça Eleitoral para concentrar serviços e documentos de interesse do eleitorado.

Durante a votação, eleitores que têm cadastro biométrico na Justiça Eleitoral podem utilizar a versão digital do título acompanhada da fotografia do titular para se identificar perante a seção eleitoral. Nesse caso, não é necessário apresentar outro documento de identificação impresso.

O aplicativo pode ser instalado gratuitamente por meio da App Store, para aparelhos com sistema iOS, e da Google Play Store, para dispositivos Android.

A recomendação da Justiça Eleitoral é que o eleitor faça o download e mantenha o e-Título atualizado antes do dia da votação. No dia da eleição, a emissão do documento pelo aplicativo é temporariamente interrompida como medida preventiva diante da possibilidade de instabilidades nas redes de dados.

Para quem não tem a biometria registrad, ou acesso ao aplicativo, é necessário levar o título de eleitor original e documento com foto.

Simulação prévia

Para quem deseja treinar, na prática, o processo de voto, a Justiça Eleitoral disponibiliza um Simulador Virtual de Votação. A ferramenta pode ser acessada no site do TSE.

Onde confiro meu local de votação?

O eleitor pode conferir a zona, seção e endereço do local de votação por meio do próprio aplicativo so e-título. Por lá também é possível ter acesso a uma função que integra-se à geolocalização do celular, permitindo que o cidadão encontre uma rota de casa até o local de votação.

Como justificar ausência?

No dia da votação, o eleitor que estiver fora do município onde está inscrito poderá registrar a justificativa diretamente pelo e-Título, utilizando o recurso de geolocalização disponível no módulo Justifica, sem necessidade de comparecer a uma seção eleitoral.

Quem não votar e também não apresentar a justificativa no dia do pleito terá até 60 dias para regularizar a situação. Nesse caso, será possível enviar pelo próprio aplicativo documentos que comprovem o motivo da ausência, como atestados médicos ou passagens.

Emita certidões e consulte a quitação eleitoral

O menu de serviços do e-Título permite emitir gratuitamente documentos oficiais em PDF, além de verificar sua autenticidade. Entre eles está a Certidão de Quitação Eleitoral, exigida em situações como emissão de passaporte, posse em cargos públicos e renovação de matrícula em universidades.

Também podem ser obtidas pelo aplicativo a Certidão de Crimes Eleitorais, que informa a existência ou não de condenações na Justiça Eleitoral, e a Declaração de Trabalho Eleitoral, utilizada por mesários para comprovar o serviço prestado e ter acesso aos dias de folga correspondentes.

Outras funcionalidades

O eleitor também pode utilizar o aplicativo para regularizar eventuais débitos eleitorais. A ferramenta permite emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) ou quitar multas relacionadas à ausência ou ao atraso em eleições anteriores por Pix ou cartão de crédito.

Outra possibilidade é fazer a inscrição para atuar voluntariamente como mesário. Entre os benefícios estão horas complementares para estudantes universitários e a utilização da atuação como critério de desempate em concursos públicos.

Eleições 2026

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado em 4 de outubro. Caso seja necessário segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro. Ao todo, 158 milhões de brasileiros estão aptos a participar do pleito, que deverá contar, segundo estimativa do TSE, com 564 mil urnas eletrônicas.