Debate do Correio reúne candidatos ao GDF em 1° de setembro

O encontro na próxima semana ocorre em um momento em que parte dos eleitores ainda não decidiram o voto - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Faltando pouco mais de um mês para as eleições, os candidatos ao Governo do Distrito Federal terão uma nova oportunidade para apresentar propostas e confrontar ideias. O Correio Braziliense e a TV Brasília realizam, na próxima terça-feira (1º/9), a partir das 21h, um debate com os concorrentes ao Palácio do Buriti. A transmissão será realizada pelo canal do YouTube do Correio.

O encontro ocorre em um momento em que parte dos eleitores ainda não decidiram o voto. Segundo a pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política sobre o pleito de 2026 aponta que 11,5% dos entrevistados (259,1 mil eleitores) ainda não escolheram um candidato na pesquisa estimulada. Quando não são apresentados nomes, o percentual de indecisos chega a 49% (1,25 milhão eleitores).

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Para esse eleitor, o debate pode ser uma oportunidade de comparar não apenas os discursos, mas também as respostas dadas pelos candidatos para problemas que fazem parte do cotidiano de quem vive no Distrito Federal.

Entre os temas que devem entrar no centro da disputa estão questões como saúde, educação, segurança, transporte, gestão pública e desenvolvimento econômico, assuntos que já apareceram na sabatina também promovida pelo Correio com os candidatos em agosto.

Debate coloca candidatos frente a frente

A diferença em relação à sabatina realizada anteriormente está justamente no confronto entre os concorrentes. Em vez de responderem apenas às perguntas dos jornalistas, os candidatos terão espaço para discutir suas propostas e apresentar diferenças em relação aos adversários.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Se nenhum candidato alcançar mais da metade dos votos válidos, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.