Anvisa aprova novo remédio para câncer colorretal metastático grave

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (31/8), o registro do Fruzaqla (fruquintinibe), medicamento destinado ao tratamento de adultos com câncer colorretal metastático (CCRM) que já passaram por diferentes linhas de terapia.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A indicação contempla pacientes que tenham recebido quimioterapia com fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano, além de tratamento anti-VEGF (fator de crescimento endotelial vascular). Para pessoas com RAS selvagem e indicação clínica, também é considerado o tratamento anterior com terapia anti-EGFR (receptor do fator de crescimento endotelial).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A aprovação foi baseada em estudo que apontou benefício clínico do fruquintinibe em pacientes com câncer colorretal metastático previamente tratados. Na pesquisa, o medicamento proporcionou aumentos estatisticamente significativos tanto na sobrevida global (SG) quanto na sobrevida livre de progressão (SLP), quando comparado ao placebo associado ao melhor cuidado de suporte.
Como funciona o fruquintinibe
O medicamento atua sobre os receptores VEGFR-1, VEGFR-2 e VEGFR-3, estruturas envolvidas na ação do VEGF, uma substância que participa do processo de formação de novos vasos sanguíneos.
Esse processo, conhecido como angiogênese, contribui para o desenvolvimento dos tumores ao permitir que recebam oxigênio e nutrientes por meio da circulação sanguínea. Ao bloquear os receptores relacionados ao VEGF, o fruquintinibe dificulta a formação de vasos que fornecem suporte ao tumor.
Dessa forma, a ação do medicamento busca restringir o aporte sanguíneo necessário para a progressão do câncer e, consequentemente, auxiliar no controle da doença.
Saiba Mais
- Ciência e Saúde Centro-Oeste registra o menor percentual de fumantes, ao lado do Norte, diz pesquisa
- Ciência e Saúde Dia da Visibilidade Lésbica expõe barreiras nos cuidados da saúde feminina
- Ciência e Saúde Estudo propõe alternativa mais segura para reposição hormonal na menopausa
- Ciência e Saúde 6 em cada 10 mulheres não fazem exames preventivos de HPV, aponta estudo
- Ciência e Saúde Células-tronco do cordão: vale a pena armazenar após o parto?
- Ciência e Saúde Cuidados paliativos na doença de Creutzfeldt-Jakob: guia prático