Anvisa aprova novo remédio para câncer colorretal metastático grave

A indicação contempla pacientes que tenham recebido quimioterapia com fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano, além de tratamento anti-VEGF (fator de crescimento endotelial vascular) - (crédito: Reprodução/Magnific)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (31/8), o registro do Fruzaqla (fruquintinibe), medicamento destinado ao tratamento de adultos com câncer colorretal metastático (CCRM) que já passaram por diferentes linhas de terapia.

A indicação contempla pacientes que tenham recebido quimioterapia com fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano, além de tratamento anti-VEGF (fator de crescimento endotelial vascular). Para pessoas com RAS selvagem e indicação clínica, também é considerado o tratamento anterior com terapia anti-EGFR (receptor do fator de crescimento endotelial).



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A aprovação foi baseada em estudo que apontou benefício clínico do fruquintinibe em pacientes com câncer colorretal metastático previamente tratados. Na pesquisa, o medicamento proporcionou aumentos estatisticamente significativos tanto na sobrevida global (SG) quanto na sobrevida livre de progressão (SLP), quando comparado ao placebo associado ao melhor cuidado de suporte.

Como funciona o fruquintinibe

O medicamento atua sobre os receptores VEGFR-1, VEGFR-2 e VEGFR-3, estruturas envolvidas na ação do VEGF, uma substância que participa do processo de formação de novos vasos sanguíneos.

Esse processo, conhecido como angiogênese, contribui para o desenvolvimento dos tumores ao permitir que recebam oxigênio e nutrientes por meio da circulação sanguínea. Ao bloquear os receptores relacionados ao VEGF, o fruquintinibe dificulta a formação de vasos que fornecem suporte ao tumor.

Dessa forma, a ação do medicamento busca restringir o aporte sanguíneo necessário para a progressão do câncer e, consequentemente, auxiliar no controle da doença.