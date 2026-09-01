Homem que se passava por juiz é preso com RG adulterado em São Paulo

Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (31/8), em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, após apresentar uma identidade com os dados de um juiz de Direito.

Durante a abordagem, ele afirmou ser magistrado em Santo André, mas as verificações feitas pelos policiais apontaram inconsistências na identificação. O caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial do município.

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A abordagem ocorreu por volta das 21h20, durante patrulhamento ostensivo e preventivo realizado por policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Segundo a PM, a equipe avistou um Land Rover Evoque preto saindo de um estacionamento nas proximidades da Rua Banda em velocidade incompatível com a via e decidiu realizar a abordagem.

Ao desembarcar do veículo, o condutor afirmou ser juiz de Direito em Santo André. Os policiais solicitaram a identidade funcional, mas ele disse não estar com o documento. Em seguida, apresentou uma cédula de identidade com os dados de outra pessoa. O homem também afirmou conhecer o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM) e questionou a atuação dos agentes.

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Como o veículo estava registrado em nome de um terceiro, a equipe prosseguiu com as consultas para verificar a identidade informada.

Durante a abordagem, uma pessoa que passava pelo local reconheceu o homem por outro nome e disse aos policiais que ele seria aluno do segundo ano de uma faculdade de Direito. Questionado novamente, ele modificou parcialmente o relato e afirmou ser aluno de doutorado, mas continuou se identificando como o magistrado.

Em nota enviada ao Correio, a corporação informou que as consultas realizadas pelos policiais também encontraram diferenças entre as características físicas do homem abordado e as informações referentes ao verdadeiro titular do documento. Enquanto o cadastro indicava que o juiz tinha cerca de 1,70 metro de altura, o suspeito media aproximadamente dois metros.

Diante das inconsistências, o homem foi levado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo para averiguação, junto com o documento apresentado durante a abordagem. No local, a perícia datiloscópica, feita a partir das impressões digitais, confirmou a identidade do abordado como Selmo dos Santos Pereira.

O verdadeiro titular dos dados também foi localizado pelos policiais e compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a Polícia Militar, ele relatou que recentemente teria ocorrido uma tentativa de aquisição de um imóvel utilizando seu nome. A informação deverá ser investigada pelas autoridades responsáveis.

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A cédula de identidade utilizada pelo homem foi apreendida e será submetida a exame pericial. Ainda de acordo com a PM, foi constatado que Selmo dos Santos Pereira era procurado pela Justiça. Ele permaneceu à disposição da autoridade competente.