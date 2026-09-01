Setembro tem previsão de chuva acima da média no Sul e Sudeste

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para setembro indica chuvas acima da média histórica em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em contraste, volumes abaixo do esperado devem ocorrer em setores do Nordeste e do Norte.
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As temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país, com os maiores desvios previstos para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.
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Impacto no Norte e Nordeste
Na Região Norte, a combinação de pouca chuva e calor elevado deverá intensificar a demanda por água nas lavouras. Para o milho de terceira safra em Roraima, a restrição hídrica pode acelerar o ciclo e reduzir o peso dos grãos. O tempo seco, por outro lado, favorece a colheita de áreas maduras de milho e soja.
No Nordeste, a seca e as altas temperaturas podem prejudicar o milho de terceira safra em Pernambuco, Alagoas e Bahia. A falta de chuva também afeta a semeadura do feijão primeira safra no Agreste pernambucano, comprometendo a germinação. Polos de fruticultura podem exigir mais irrigação, enquanto pastagens terão crescimento restrito.
Colheita e plantio no Centro-Oeste e Sudeste
O prognóstico para o Centro-Oeste aponta condições favoráveis para a colheita do algodão, sorgo e milho segunda safra. Em áreas com previsão de chuva acima da média, como em Mato Grosso do Sul e Goiás, as operações de campo podem sofrer atrasos. As pastagens devem se recuperar no sul de Mato Grosso do Sul, mas a produção pode ser limitada em outras áreas.
No Sudeste, o cenário tende a ser positivo para a conclusão da safra de milho e algodão. Para o café, as chuvas podem estimular uma florada uniforme, mas precipitações isoladas trazem o risco de florações desiguais. Na citricultura, a umidade beneficia as brotações, embora o calor em Minas Gerais possa prejudicar o pegamento dos frutos.
Alerta para doenças fúngicas no Sul
A Região Sul deve registrar chuvas acima da média, o que reduz a chance de geadas tardias. A umidade elevada, contudo, aumenta o risco de doenças fúngicas em culturas como trigo e aveia, especialmente a giberela, que afeta a qualidade e a produtividade dos grãos.
No Paraná, o excesso de umidade pode dificultar a colheita das culturas de inverno e o preparo do solo para a soja. As condições de temperatura e precipitação previstas devem favorecer o desenvolvimento das pastagens.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.