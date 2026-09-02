El Niño: governo prevê ações contra secas, enchentes e incêndios

A iniciativa direciona investimentos para combater os diferentes impactos em cada uma das cinco regiões brasileiras - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Governo Federal, por meio da Sala de Situação sobre o El Niño, detalhou um plano de prevenção e resposta aos efeitos do fenômeno climático em todo o país. A iniciativa, que conta com o monitoramento de órgãos como Cemaden, Inmet e Defesa Civil Nacional, direciona investimentos para combater os diferentes impactos em cada uma das cinco regiões brasileiras.

As ações variam conforme a localidade, com estratégias para enfrentar secas, incêndios, enchentes e ondas de calor, buscando fortalecer a capacidade de resposta de estados e municípios.

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O que está previsto para a Região Sul?

No Sul do país, o foco é o combate ao excesso de chuvas, que aumenta o risco de enchentes e deslizamentos. O plano inclui ações de prevenção e resposta, com destaque para a criação do Fundo do Plano Rio Grande (FUNRIGS), que prevê R$ 15,1 bilhões entre 2024 e 2027 para a reconstrução e prevenção de desastres no Rio Grande do Sul.

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Ações para a Região Norte

Para a Região Norte, onde a seca é a principal ameaça, o governo antecipa a entrega de ajuda humanitária. O plano prevê um investimento de R$ 65 milhões para a compra e distribuição de 350 mil cestas de alimentos para povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Além disso, foram destinados R$ 850 milhões para garantir estoques públicos de alimentos, como milho e arroz.

Como fica a Região Nordeste?

No Nordeste, as medidas visam garantir a segurança hídrica e o abastecimento de alimentos diante de possíveis secas. Os investimentos são voltados para a recuperação de barragens e cisternas, além do fortalecimento da "Operação Carro-Pipa" para abastecer comunidades em situações emergenciais.

Prevenção de incêndios no Centro-Oeste

Para o Centro-Oeste, o foco é a prevenção e o combate a incêndios florestais. O plano inclui um crédito extraordinário de R$ 337 milhões para fortalecer a fiscalização ambiental e equipar brigadistas e Corpos de Bombeiros que atuam no Cerrado, Pantanal e em parte da Amazônia.

Sudeste em alerta para ondas de calor

No Sudeste, a preocupação se concentra nas ondas de calor e possíveis atrasos nas chuvas. Na área da saúde, o plano prevê R$ 45 milhões para a criação de Centros de Informação em Saúde e Clima e para o fortalecimento da Força Nacional do SUS, a fim de monitorar e responder a emergências climáticas. Obras de prevenção a desastres, como contenção de encostas e drenagem, também estão previstas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.