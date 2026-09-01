Setembro começa com ciclone no Sul e calor acima da média no resto do país

Modelo climático do INMET para o mês de setembro de 2026 - (crédito: Reprodução/Inmet)

Setembro começa com a formação de novo ciclone extratropical no oceano, na costa da Região Sul, nesta terça-feira (1/9). O sistema organiza uma forte frente fria que espalha chuva pelo Sul, Sudeste e parte Centro-Oeste.

A mudança ocorre depois de um fim de agosto marcado por calor intenso em várias partes do país. No DF, os termômetros fecharam o mês com temperaturas recordes, marcando 35,2° na estação do Gama.

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Agora, a combinação de chuva, uma maior presença de nuvens e a entrada de ar frio derruba as temperaturas no Centro-Sul, ao mesmo tempo que áreas do Norte e Nordeste continuam sob calor e tempo seco.

O mês marca a transição do período mais seco para o começo da estação chuvosa em boa parte do Brasil. A primavera começa no dia 22, mas Setembro ainda pode ter características do inverno como quedas de temperatura e até episódios de geada no Sul.

Para esta terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) diz que no Sul, o avanço de uma massa de ar frio e seco provoca queda acentuada das temperaturas, que permanecem até quarta-feira (2/9). Na região, o dia começa com pancadas de chuva no Paraná, em Santa Catarina e no leste do Rio Grande do Sul. Ao longo da tarde, a chuva perde força em boa parte do território gaúcho, mas ainda pode atingir o leste de Santa Catarina e do Paraná.

Na região Sudeste, a frente fria avança por São Paulo e encontra uma atmosfera ainda aquecida, condição que favorece chuva forte, rajadas de vento e possibilidade localizada de granizo. Em São Paulo (SP), a chuva aumenta já durante a manhã e pode continuar em diferentes momentos do dia. A máxima fica perto dos 21°C, bem abaixo das temperaturas registradas no fim de semana.

No Centro-Oeste, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no centro-sul de Mato Grosso e de Goiás, chegando ao Distrito Federal e ao centro-norte de Goiás no período da noite, quando há possibilidade de chuva isolada.

A região Norte terá tempo seco em grande parte dos Estados. O instituto prevê muitas nuvens entre Roraima, Amazonas, Acre e sul de Rondônia, mas pancadas de chuva ficam apenas no centro-oeste e norte do Amazonas , com possibilidade de chuva isolada no sul de Rondônia.

Já no Nordeste, muitas nuvens na faixa leste da região, com possibilidade de chuva isolada pela manhã entre o litoral norte da Bahia, litoral de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o litoral norte leste do Rio Grande no Norte.

Mas nas três regiões, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, a predominância é de sol, calor intenso com máximas que podem chegar a 38°C ou mais, além de baixa umidade do ar em várias áreas.

Leia também: Como as frentes frias no Sul influenciam o tempo na capital federal

Para o resto do mês a previsão do Inmet indica predomínio de chuvas acima da média histórica em áreas do Centro-Oeste, Sudeste, Sul e parte da região Norte. Por outro lado, volumes abaixo da média são esperados em setores do Nordeste e parte do Norte. Na Região Sul, embora ainda haja previsão de episódios de chuva intensa nos três estados, os maiores acumulados de precipitação devem ser observados sobre o Paraná.

As temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país, impulsionadas pelo fortalecimento do fenômeno El Nino. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste devem registrar temperaturas altas, com desvios superiores ao registrado em anos anteriores.

Na região Sul, porém, os termômetros devem ficar dentro da média climatológica em grande parte da região.

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