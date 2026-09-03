Lito Sousa continuará tratamento em casa, diz mulher do influenciador

Lito Sousa aparece em vídeo para fazer apelo público após o diagnóstico da doença rara - (crédito: Reprodução/Instagram)

O mecânico de aviação e influenciador Lito Sousa continuará o tratamento contra a doença de Creutzfeldt-Jakob em casa, de acordo com o site UOL, que ouviu a mulher de Lito, Mila Seidl. Segundo ela, não é uma alta hospitalar, mas a casa teve que se mostrar segura.

"A casa passou por muitas outras preparações, porque ele não está de alta hospitalar. Então, a casa tem que se mostrar segura o suficiente para manter o mesmo padrão de atendimento, de suporte que ele teria no hospital", explicou Seidl.

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"É óbvio que, em casos de intercorrência, ele vai para um hospital. Mas para os cuidados do dia a dia, do suporte, de todas as necessidades, a gente precisou trazer tudo isso que existe dentro de um ambiente hospitalar para ficar dentro de casa", comentou a mulher de Lito.

Lito foi internado após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento para a condição, e os cuidados disponíveis são voltados ao controle dos sintomas.

Lito descobriu a doença depois de ter sido diagnosticado com câncer de próstata há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, Lito começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele percebeu uma perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, que evoluiu para dormência e falta de coordenação.

O influenciador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e passou por uma série de exames até receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob. Recentemente, o influenciador relatou uma melhora nos movimentos da mão esquerda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, contou que a mão, antes praticamente parada, voltou a realizar alguns movimentos durante a internação.

O influenciador costuma falar sobre o mundo da aviação, e chegou a lançar livro para ajudar as pessoas a superar o medo de voar.