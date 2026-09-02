Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/10), sete loterias: os concursos 7108 da Quina; o 3004 da Dupla Sena; o 3778 da Lotofácil; o 1288 do Dia de Sorte; o 2971 da Lotomania, o 386 da + milionária e o 894 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12,4 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04-28-29-30-67.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 09-10-16-18-28-46 no primeiro sorteio; 01-03-08-10-16-45 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 2,7 milhões no primeiro sorteio; e R$ 55,1 mil no segundo sorteio

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 8

Coluna 3: 1

Coluna 4: 3

Coluna 5: 1

Coluna 6: 9

Coluna 7: 6

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2,7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01-02-03-06-07-18-19-20-22-25-46-49-51-63-65-69-68-86-88-92

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da

Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania /wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 100 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02-04-06-07-09-16-24. O mês da sorte é 07-julho.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 90 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 14-16-19-32-34-35. Os trevos sorteados foram: 4-5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

