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LUTO

Morre Milton Afonso, fundador da Golden Cross, aos 104 anos

Empresário e filantropo era um dos principais apoiadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia

Morre empresário e filantropo Milton Soldani Afonso - (crédito: Reprodução / Igreja Adventista do Sétimo Dia)
Morre empresário e filantropo Milton Soldani Afonso - (crédito: Reprodução / Igreja Adventista do Sétimo Dia)

Morreu, nesta quarta-feira (2/9), o empresário, filantropo e fundador da Golden Cross, uma das principais operadoras de planos de saúde do Brasil, Milton Afonso, aos 104 anos. A morte foi anunciada pela Igreja Adventista, que informou que a morte aconteceu por causa naturais. Detalhes sobre enterro e velório não foram divulgadas. 

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Um dos principais apoiadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, o empresário estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele deixa quatro filhos, além de netos e bisnetos. 

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Em 1951, aos 30 anos, criou a Casa Editora de Legislação. Duas décadas mais tarde, fundou a Golden Cross. A partir daí, com os recursos obtidos por meio dos negócios, passou a financiar projetos ligados à educação, à assistência social e à Igreja Adventista.

Além disso, manteve, por anos, um programa de bolsas de estudo em instituições adventistas. A atitude beneficiou milhares de alunos. Ele também exerceu papel importante na criação e expansão da Rede Novo Tempo de Comunicação, relacionada à igreja em questão.  

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Por Correio Braziliense
postado em 02/09/2026 21:09
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