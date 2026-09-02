Morre Milton Afonso, fundador da Golden Cross, aos 104 anos

Morre empresário e filantropo Milton Soldani Afonso - (crédito: Reprodução / Igreja Adventista do Sétimo Dia)

Morreu, nesta quarta-feira (2/9), o empresário, filantropo e fundador da Golden Cross, uma das principais operadoras de planos de saúde do Brasil, Milton Afonso, aos 104 anos. A morte foi anunciada pela Igreja Adventista, que informou que a morte aconteceu por causa naturais. Detalhes sobre enterro e velório não foram divulgadas.

Leia também: Morre Luiz Antônio, o médico que ensinou saúde na TV por uma década



Um dos principais apoiadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, o empresário estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele deixa quatro filhos, além de netos e bisnetos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em 1951, aos 30 anos, criou a Casa Editora de Legislação. Duas décadas mais tarde, fundou a Golden Cross. A partir daí, com os recursos obtidos por meio dos negócios, passou a financiar projetos ligados à educação, à assistência social e à Igreja Adventista.

Leia também: Morre o ator e diretor Gracindo Jr., aos 83 anos



Além disso, manteve, por anos, um programa de bolsas de estudo em instituições adventistas. A atitude beneficiou milhares de alunos. Ele também exerceu papel importante na criação e expansão da Rede Novo Tempo de Comunicação, relacionada à igreja em questão.







