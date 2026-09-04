Quina, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (04/9), seis loterias: os concursos 7110 da Quina; o 3005 da Dupla Sena; o 2972 da Lotomania; o 1290 da Dia de Sorte e o 895 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 15.169.733, teve os seguintes números sorteados: 09 - 14 - 54 - 57 - 80. A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina



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Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3.563.183, a Lotomania apresentou os seguintes números: 06 - 10 - 16 - 17 - 21 -31 - 33 - 35 - 38 - 41 - 45 - 51 - 52 - 76 - 77 - 84 - 89 - 92 - 94 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania



Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 09 - 18 - 21 - 24 - 25 - 33 no primeiro sorteio; 05 - 07 - 09 - 36 - 40 - 46 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 2.990.639 no primeiro sorteio e R$ 69.926 no segundo sorteio. A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena



Dia de Sorte

A Dia de Sorte teve os seguintes números sorteados: 10 - 13 - 14 - 20 - 23 - 24 - 26 no primeiro sorteio; 11 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 450.000.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte

Super sete



Com prêmio previsto de R$ 7.200.000,00, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 8

Coluna 3: 9

Coluna 4: 0

Coluna 5: 5

Coluna 6: 5

Coluna 7: 9