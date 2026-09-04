"Eu tinha 0% de chance de escapar e hoje já tenho 0,1%", diz Lito sobre doença

Mila Seidl, esposa do influenciador Lito Sousa, publicou nesta sexta-feira (4/9) um vídeo no Youtube trazendo atualizações sobre o quadro de saúde de Lito. No registro, ela conta que tiveram um retorno de uma farmacêutica dos Estados Unidos sobre uma medicação que pode ser usada como controle da doença.
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Ela explica que ainda não pode dizer muito sobre o medicamento ou a farmacêutica em si, mas conta que Lito será o primeiro humano a testar essa fórmula específica, mas garante que a substância já possui estudos maduros e promissores, que focam em interromper o avanço da doença.
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No vídeo, Lito também aparece, já em casa, e diz que a cognição não foi afetada. "A diferença entre aquele vídeo que eu fiz, quando eu tive o diagnóstico, como eu estou hoje... naquele dia, eu tinha 0% de chance de escapar dessa doença e hoje já tenho 0,1% de chance", afirmou.
Corrida contra o tempo
Mila detalha que, atualmente, a família e a equipe médica correm contra o relógio para vencer uma complexa etapa burocrática de liberação e importação, que exige a aprovação e articulação de documentos com a farmacêutica estrangeira e o hospital brasileiro onde o tratamento será administrado por via interna.
Essa oportunidade científica inédita só foi possível, segundo ela, graças a uma mobilização sem precedentes da campanha "Mayday Lito" , que alcançou a marca histórica de quase 1 bilhão de menções nas redes sociais, sensibilizando a comunidade e atraindo a atenção da farmacêutica.
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Mila enfatiza que o objetivo de expor o caso não é a exploração midiática ou a criação de um "reality show", mas utilizar a visibilidade para abrir caminhos científicos, compartilhar o mapa burocrático percorrido e ajudar outras famílias que enfrentam o mesmo diagnóstico devastador.
Lito foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons e de rápida progressão. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento para a condição, e os cuidados disponíveis são voltados ao controle dos sintomas.
O influenciador descobriu a doença depois de ter sido diagnosticado com câncer de próstata há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, Lito começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele percebeu uma perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, que evoluiu para dormência e falta de coordenação.
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