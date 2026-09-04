"Eu tinha 0% de chance de escapar e hoje já tenho 0,1%", diz Lito sobre doença

No novo vídeo, Lito também aparece, já em casa, e diz que a cognição ainda não foi afetada - (crédito: Reprodução/YouTube)

Mila Seidl, esposa do influenciador Lito Sousa, publicou nesta sexta-feira (4/9) um vídeo no Youtube trazendo atualizações sobre o quadro de saúde de Lito. No registro, ela conta que tiveram um retorno de uma farmacêutica dos Estados Unidos sobre uma medicação que pode ser usada como controle da doença.

Ela explica que ainda não pode dizer muito sobre o medicamento ou a farmacêutica em si, mas conta que Lito será o primeiro humano a testar essa fórmula específica, mas garante que a substância já possui estudos maduros e promissores, que focam em interromper o avanço da doença.

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No vídeo, Lito também aparece, já em casa, e diz que a cognição não foi afetada. "A diferença entre aquele vídeo que eu fiz, quando eu tive o diagnóstico, como eu estou hoje... naquele dia, eu tinha 0% de chance de escapar dessa doença e hoje já tenho 0,1% de chance", afirmou.



Corrida contra o tempo

Mila detalha que, atualmente, a família e a equipe médica correm contra o relógio para vencer uma complexa etapa burocrática de liberação e importação, que exige a aprovação e articulação de documentos com a farmacêutica estrangeira e o hospital brasileiro onde o tratamento será administrado por via interna.

Essa oportunidade científica inédita só foi possível, segundo ela, graças a uma mobilização sem precedentes da campanha "Mayday Lito" , que alcançou a marca histórica de quase 1 bilhão de menções nas redes sociais, sensibilizando a comunidade e atraindo a atenção da farmacêutica.

Mila enfatiza que o objetivo de expor o caso não é a exploração midiática ou a criação de um "reality show", mas utilizar a visibilidade para abrir caminhos científicos, compartilhar o mapa burocrático percorrido e ajudar outras famílias que enfrentam o mesmo diagnóstico devastador.

Lito foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons e de rápida progressão. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento para a condição, e os cuidados disponíveis são voltados ao controle dos sintomas.

O influenciador descobriu a doença depois de ter sido diagnosticado com câncer de próstata há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, Lito começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele percebeu uma perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, que evoluiu para dormência e falta de coordenação.