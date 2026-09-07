5 feriados que restam até o final do ano

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, cairá em uma segunda-feira e garantirá o próximo feriadão do ano - (crédito: Reprodução/Pixabay)

Depois do feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira (7/9), ainda há cinco feriados nacionais previstos para 2026. Desses, quatro vão formar feriadões para quem normalmente folga aos sábados e domingos.

O calendário deste ano é considerado favorável para quem pretende planejar viagens, momentos de descanso ou atividades em família. Ao todo, 2026 tem dez feriados nacionais, sendo nove deles em dias úteis.

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O próximo feriado nacional será em 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Na mesma data, também é celebrado o Dia das Crianças. Neste ano, o feriado cairá em uma segunda-feira, o que poderá garantir um fim de semana prolongado para quem não trabalha aos finais de semana.

Confira a lista dos próximos feriados:



12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira);

2 de novembro: Finados (segunda-feira);

15 de novembro: Proclamação da República (domingo);

20 de novembro: Dia da Consciência Negra (sexta-feira);

30 de novembro: Dia do Evangélico (segunda-feira);

25 de dezembro: Natal (sexta-feira).

Pontos facultativos

28 de outubro: Dia do Servidor Público (quarta-feira);

24 de dezembro: Véspera de Natal, após as 13h (quinta-feira);

31 de dezembro: Véspera de Ano Novo, após as 13h (quinta-feira);

Quem trabalha no feriado recebe em dobro?

O fato de uma data ser feriado nacional não significa que todos os trabalhadores necessariamente estarão de folga. Atividades consideradas essenciais e outras categorias autorizadas podem funcionar normalmente nesses dias.

Nessas situações, a remuneração e eventual folga compensatória dependem da legislação aplicável e das regras específicas de cada categoria, incluindo acordos e convenções coletivas.

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Por isso, trabalhadores que forem convocados para trabalhar em um feriado devem verificar quais condições se aplicam ao seu contrato de trabalho e à sua categoria profissional.