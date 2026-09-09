Luciano Huck, Luiza Trajano e outras personalidades cobram apuração no STF

Um grupo de 157 cidadãos, entre empresários, economistas, juristas e representantes da sociedade civil, lançou nesta quarta-feira (9/9) o manifesto "Pela Lei e pelo Brasil". Entre os signatários estão o apresentador Luciano Huck, a empresária Luiza Helena Trajano, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e o ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega.
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O documento surge em meio à crise institucional que, segundo os autores, passou a envolver diferentes instâncias dos Poderes da República. A principal cobrança é pela investigação independente e completa dos fatos que vieram a público, especialmente aqueles relacionados ao caso Banco Master.
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Para os signatários, a sucessão de episódios recentes não pode ser analisada como acontecimentos isolados. Eles defendem que o cenário revela problemas mais amplos no funcionamento dos mecanismos de controle das próprias instituições.
“As notícias que vieram a público nos últimos dias não constituem um episódio isolado. São a consequência de um sistema doente, que deixou de aplicar a si mesmo os freios que impõe a todos os demais”, diz o manifesto.
Caso Master motiva alerta
O manifesto dá destaque às suspeitas relacionadas à investigação do caso Master e afirma que os acontecimentos já divulgados passaram a comprometer a confiança da população no sistema de Justiça. O texto cita possíveis relações entre autoridades e interesses privados e questiona a possibilidade de decisões de órgãos públicos serem influenciadas por proximidade pessoal ou interesses particulares.
"O que já se tornou púiblico em relação à investigação do caso Master indigna os brasileiros e mina a confiança da população na Justiça. Quando se instala a suspeita de que decisões dos sistemas judiciário, policial e de controle possam ser afetadas pela proximidade, interesses ou posam ser objeto de negociação, não é a reputação de um ou outro nome que está em jogo. É a garantia de que a lei vale igualmente para todos", afirma o documento.
Os autores afirmam que a preocupação não se limita ao Supremo Tribunal Federal (STF). O documento menciona também as cúpulas da Polícia Federal e do Ministério Público, o Congresso Nacional e integrantes dos núcleos políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A proximidade das eleições é apresentada como um fator que aumenta a necessidade de esclarecimento dos fatos. Os signatários defendem que as instituições não devem postergar as apurações diante do calendário eleitoral. O manifesto cobra atuação urgente por causa da próximidade das eleições.
Três medidas são propostas
A mobilização estabelece três providências que, na avaliação dos signatários, deveriam ser adotadas para enfrentar a crise. A primeira é a realização de uma apuração completa, rápida e independente, com identificação dos fatos e das eventuais responsabilidades.
A segunda proposta é o afastamento cautelar de pessoas que venham a ser formalmente investigadas. A terceira consiste na criação de um código de conduta obrigatório para os tribunais superiores e para os órgãos responsáveis por investigação e acusação.
As propostas não se restringem ao episódio envolvendo o Banco Master. O grupo sustenta que a adoção de regras mais claras de conduta poderia estabelecer limites para a atuação das instituições e reduzir situações em que relações pessoais ou interesses externos possam colocar em dúvida a imparcialidade de decisões públicas.
Manifesto retoma mobilização de 2025
A nova manifestação dá continuidade a uma iniciativa apresentada em 16 de dezembro de 2025. Na ocasião, um grupo semelhante já havia defendido a adoção de um código de conduta destinado ao STF e encerrado o documento com uma avaliação sobre a urgência da medida.
“É oportuno, é necessário e não se pode mais esperar”.
A petição que acompanha o novo manifesto permanece aberta à adesão de outros cidadãos. Entre os nomes que assinaram o documento estão ainda as economistas Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi e Elena Landau; o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco; o compositor Nelson Motta; e o ex-ministro da Casa Civil Pedro Parente.
Veja a lista completa de nomes
- Aldemir Drummond
- Alexandra S. de Vasconcelos Segatin
- Aloísio Araújo Álvaro de Souza
- Amaury G. Bier
- Ana Beatriz Macedo da Costa
- Ana Carla Abrão
- Ana Couto
- Ana Fontes
- Ana Maria Diniz
- Ana Paula Machado Pessoa
- Ana Paula Vescovi
- André Lara Resende
- Anelise Lara
- Antônio Angelo Faragone
- Antônio Carlos Pipponzi
- Antônio Kandir
- Antônio Matias
- Arminio Fraga
- Betânia Tanure
- Candido Botelho Bracher
- Carla Schmitzberger
- Carolina Etlin
- Clarissa Lins
- Cláudio Coutinho Mendes
- Cláudio L. S. Haddad
- Cláudio Manoel
- Clóvis Carvalho
- Conrado Hübner Mendes
- Corrado Varoli
- Cristina Pinotti
- Daniel Slaviero
- Daniella Raimundo
- David Zylbersztajn
- Denis Mizne
- Diego Barreto
- Eduardo Bartolomeo
- Eduardo de Almeida Pires Filho
- Eduardo Mufarej
- Eduardo Muylaert
- Eduardo Sirotsky Melzer
- Eduardo Vassimon
- Elena Landau
- Eliane Aleixo Lustosa
- Eloise Torres Amado
- Eugênio Mattar
- Fábio C. Barbosa
- Fábio Magalhães
- Fábio Penteado Rodrigues
- Fernando Reinach
- Fersen Lambranho
- Flávio Martins Rodrigues
- Francisco de Costa e Silva
- Frederico Trajano
- Georges Grego
- Gerald Reiss
- Grupo "Mulheres do Brasil"
- Guilherme Leal
- Guilherme Passos
- Gustavo Franco
- Gustavo Ioschpe
- Helena Barros
- Hélio Mattar
- Hélio Zylberstajn
- Henri Philippe Reichstul
- Horácio Lafer Piva
- Irina Bullara
- Jackson Schneider
- Jacow Grajew
- Jair Ribeiro
- Jayme Garfinkel
- Jean-Marc Etlin
- Jessika Moreira
- João Amoêdo
- João Fernando G. Oliveira
- João Laudo de Camargo
- João Roberto Teixeira
- Jorge Forbes
- José César (Zeca) Martins
- José Galló
- José Luiz Alquéres
- José Luiz Freire
- José Márcio Camargo
- José Pio Borges
- José Roberto Ópice
- José Vicente
- Levindo O. Coelho Santos
- Lourdes Sola
- Luciano Huck
- Luiz Chrysostomo
- Luiza Helena Trajano
- Lygia Pereira
- Mailson da Nóbrega
- Manuel Thedim
- Marcello Brito
- Marcelo André Lajchter
- Marcelo Barbará
- Marcelo Costa de Oliveira
- Marcelo Kayath
- Marcelo Madureira
- Marcelo Mesquita
- Marcelo P. L. Medeiros
- Marcelo Silva
- Marcos da Veiga Pereira
- Marcos Knobel
- Maria Helena Guimarães de Castro
- Maria Isabel Bocater
- Maria Silvia Bastos Marques
- Martus Tavares
- Maurício Lafer Chaves
- Maurizio Mauro
- Mauro Guizelini
- Mayana Zatz
- Mônica Rennó
- Nelson Motta
- Nildemar Secches
- Oded Grajew
- Oscar Ferreira da Silva
- Oskar Metsavaht
- Patrice Etlin
- Paulo Hartung
- Paulo Kakinoff
- Paulo Niemeyer
- Paulo Paiva
- Paulo Sérgio Galvão
- Pedro Bueno Pedro de Camargo Neto
- Pedro Luiz Barreiros Passos
- Pedro Parente
- Pedro Wongtschowski
- Persio Arida
- Raul Cutait
- Raul Trejos
- Regina Esteves
- Renato Fragelli Cardoso
- Renato Klarnet
- Ricardo Piquet
- Ricardo Steinbruch
- Roberto Castello Branco
- Roberto Luiz Leme Klabin
- Rodrigo Galindo
- Sérgio Mindlin
- Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
- Sílvio Meira
- Sônia Hess
- Tanit Galdeano
- Teresa R. Bracher
- Teresa Vendramini
- Tomás da Veiga Pereira
- Verena Alves Peixoto
- Verônica Rezende Coelho
- Vicky Bloch
- Vinícius Carrasco
- Walter Schalka
- Wanda Engel
- Wilson Ferreira Junior
- Wolff Klabin