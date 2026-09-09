Luciano Huck, Luiza Trajano e outras personalidades cobram apuração no STF

Entre as propostas do grupo está a criação de um código de conduta obrigatório para os tribunais superiores - (crédito: Divulgação)

Um grupo de 157 cidadãos, entre empresários, economistas, juristas e representantes da sociedade civil, lançou nesta quarta-feira (9/9) o manifesto "Pela Lei e pelo Brasil". Entre os signatários estão o apresentador Luciano Huck, a empresária Luiza Helena Trajano, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e o ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega.



O documento surge em meio à crise institucional que, segundo os autores, passou a envolver diferentes instâncias dos Poderes da República. A principal cobrança é pela investigação independente e completa dos fatos que vieram a público, especialmente aqueles relacionados ao caso Banco Master.

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Para os signatários, a sucessão de episódios recentes não pode ser analisada como acontecimentos isolados. Eles defendem que o cenário revela problemas mais amplos no funcionamento dos mecanismos de controle das próprias instituições.

“As notícias que vieram a público nos últimos dias não constituem um episódio isolado. São a consequência de um sistema doente, que deixou de aplicar a si mesmo os freios que impõe a todos os demais”, diz o manifesto.

Caso Master motiva alerta

O manifesto dá destaque às suspeitas relacionadas à investigação do caso Master e afirma que os acontecimentos já divulgados passaram a comprometer a confiança da população no sistema de Justiça. O texto cita possíveis relações entre autoridades e interesses privados e questiona a possibilidade de decisões de órgãos públicos serem influenciadas por proximidade pessoal ou interesses particulares.

"O que já se tornou púiblico em relação à investigação do caso Master indigna os brasileiros e mina a confiança da população na Justiça. Quando se instala a suspeita de que decisões dos sistemas judiciário, policial e de controle possam ser afetadas pela proximidade, interesses ou posam ser objeto de negociação, não é a reputação de um ou outro nome que está em jogo. É a garantia de que a lei vale igualmente para todos", afirma o documento.

Os autores afirmam que a preocupação não se limita ao Supremo Tribunal Federal (STF). O documento menciona também as cúpulas da Polícia Federal e do Ministério Público, o Congresso Nacional e integrantes dos núcleos políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A proximidade das eleições é apresentada como um fator que aumenta a necessidade de esclarecimento dos fatos. Os signatários defendem que as instituições não devem postergar as apurações diante do calendário eleitoral. O manifesto cobra atuação urgente por causa da próximidade das eleições.

Documento com 157 signatários pede investigação sobre o caso Banco Master e propõe código de conduta para tribunais (foto: Reprodução)

Três medidas são propostas

A mobilização estabelece três providências que, na avaliação dos signatários, deveriam ser adotadas para enfrentar a crise. A primeira é a realização de uma apuração completa, rápida e independente, com identificação dos fatos e das eventuais responsabilidades.

A segunda proposta é o afastamento cautelar de pessoas que venham a ser formalmente investigadas. A terceira consiste na criação de um código de conduta obrigatório para os tribunais superiores e para os órgãos responsáveis por investigação e acusação.

As propostas não se restringem ao episódio envolvendo o Banco Master. O grupo sustenta que a adoção de regras mais claras de conduta poderia estabelecer limites para a atuação das instituições e reduzir situações em que relações pessoais ou interesses externos possam colocar em dúvida a imparcialidade de decisões públicas.

Manifesto retoma mobilização de 2025

A nova manifestação dá continuidade a uma iniciativa apresentada em 16 de dezembro de 2025. Na ocasião, um grupo semelhante já havia defendido a adoção de um código de conduta destinado ao STF e encerrado o documento com uma avaliação sobre a urgência da medida.

“É oportuno, é necessário e não se pode mais esperar”.

A petição que acompanha o novo manifesto permanece aberta à adesão de outros cidadãos. Entre os nomes que assinaram o documento estão ainda as economistas Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi e Elena Landau; o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco; o compositor Nelson Motta; e o ex-ministro da Casa Civil Pedro Parente.



Veja a lista completa de nomes

Aldemir Drummond

Alexandra S. de Vasconcelos Segatin

Aloísio Araújo Álvaro de Souza

Amaury G. Bier

Ana Beatriz Macedo da Costa

Ana Carla Abrão

Ana Couto

Ana Fontes

Ana Maria Diniz

Ana Paula Machado Pessoa

Ana Paula Vescovi

André Lara Resende

Anelise Lara

Antônio Angelo Faragone

Antônio Carlos Pipponzi

Antônio Kandir

Antônio Matias

Arminio Fraga

Betânia Tanure

Candido Botelho Bracher

Carla Schmitzberger

Carolina Etlin

Clarissa Lins

Cláudio Coutinho Mendes

Cláudio L. S. Haddad

Cláudio Manoel

Clóvis Carvalho

Conrado Hübner Mendes

Corrado Varoli

Cristina Pinotti

Daniel Slaviero

Daniella Raimundo

David Zylbersztajn

Denis Mizne

Diego Barreto

Eduardo Bartolomeo

Eduardo de Almeida Pires Filho

Eduardo Mufarej

Eduardo Muylaert

Eduardo Sirotsky Melzer

Eduardo Vassimon

Elena Landau

Eliane Aleixo Lustosa

Eloise Torres Amado

Eugênio Mattar

Fábio C. Barbosa

Fábio Magalhães

Fábio Penteado Rodrigues

Fernando Reinach

Fersen Lambranho

Flávio Martins Rodrigues

Francisco de Costa e Silva

Frederico Trajano

Georges Grego

Gerald Reiss

Grupo "Mulheres do Brasil"

Guilherme Leal

Guilherme Passos

Gustavo Franco

Gustavo Ioschpe

Helena Barros

Hélio Mattar

Hélio Zylberstajn

Henri Philippe Reichstul

Horácio Lafer Piva

Irina Bullara

Jackson Schneider

Jacow Grajew

Jair Ribeiro

Jayme Garfinkel

Jean-Marc Etlin

Jessika Moreira

João Amoêdo

João Fernando G. Oliveira

João Laudo de Camargo

João Roberto Teixeira

Jorge Forbes

José César (Zeca) Martins

José Galló

José Luiz Alquéres

José Luiz Freire

José Márcio Camargo

José Pio Borges

José Roberto Ópice

José Vicente

Levindo O. Coelho Santos

Lourdes Sola

Luciano Huck

Luiz Chrysostomo

Luiza Helena Trajano

Lygia Pereira

Mailson da Nóbrega

Manuel Thedim

Marcello Brito

Marcelo André Lajchter

Marcelo Barbará

Marcelo Costa de Oliveira

Marcelo Kayath

Marcelo Madureira

Marcelo Mesquita

Marcelo P. L. Medeiros

Marcelo Silva

Marcos da Veiga Pereira

Marcos Knobel

Maria Helena Guimarães de Castro

Maria Isabel Bocater

Maria Silvia Bastos Marques

Martus Tavares

Maurício Lafer Chaves

Maurizio Mauro

Mauro Guizelini

Mayana Zatz

Mônica Rennó

Nelson Motta

Nildemar Secches

Oded Grajew

Oscar Ferreira da Silva

Oskar Metsavaht

Patrice Etlin

Paulo Hartung

Paulo Kakinoff

Paulo Niemeyer

Paulo Paiva

Paulo Sérgio Galvão

Pedro Bueno Pedro de Camargo Neto

Pedro Luiz Barreiros Passos

Pedro Parente

Pedro Wongtschowski

Persio Arida

Raul Cutait

Raul Trejos

Regina Esteves

Renato Fragelli Cardoso

Renato Klarnet

Ricardo Piquet

Ricardo Steinbruch

Roberto Castello Branco

Roberto Luiz Leme Klabin

Rodrigo Galindo

Sérgio Mindlin

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang

Sílvio Meira

Sônia Hess

Tanit Galdeano

Teresa R. Bracher

Teresa Vendramini

Tomás da Veiga Pereira

Verena Alves Peixoto

Verônica Rezende Coelho

Vicky Bloch

Vinícius Carrasco

Walter Schalka

Wanda Engel

Wilson Ferreira Junior

Wolff Klabin