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COBRANÇA ÀS INSTITUIÇÕES

Luciano Huck, Luiza Trajano e outras personalidades cobram apuração no STF

Documento com 157 signatários pede investigação sobre o caso Banco Master e propõe código de conduta para tribunais

Entre as propostas do grupo está a criação de um código de conduta obrigatório para os tribunais superiores - (crédito: Divulgação)
Entre as propostas do grupo está a criação de um código de conduta obrigatório para os tribunais superiores - (crédito: Divulgação)

Um grupo de 157 cidadãos, entre empresários, economistas, juristas e representantes da sociedade civil, lançou nesta quarta-feira (9/9) o manifesto "Pela Lei e pelo Brasil". Entre os signatários estão o apresentador Luciano Huck, a empresária Luiza Helena Trajano, o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e o ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega.

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O documento surge em meio à crise institucional que, segundo os autores, passou a envolver diferentes instâncias dos Poderes da República. A principal cobrança é pela investigação independente e completa dos fatos que vieram a público, especialmente aqueles relacionados ao caso Banco Master.

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Para os signatários, a sucessão de episódios recentes não pode ser analisada como acontecimentos isolados. Eles defendem que o cenário revela problemas mais amplos no funcionamento dos mecanismos de controle das próprias instituições.

“As notícias que vieram a público nos últimos dias não constituem um episódio isolado. São a consequência de um sistema doente, que deixou de aplicar a si mesmo os freios que impõe a todos os demais”, diz o manifesto.

Caso Master motiva alerta

O manifesto dá destaque às suspeitas relacionadas à investigação do caso Master e afirma que os acontecimentos já divulgados passaram a comprometer a confiança da população no sistema de Justiça. O texto cita possíveis relações entre autoridades e interesses privados e questiona a possibilidade de decisões de órgãos públicos serem influenciadas por proximidade pessoal ou interesses particulares.

"O que já se tornou púiblico em relação à investigação do caso Master indigna os brasileiros e mina a confiança da população na Justiça. Quando se instala a suspeita de que decisões dos sistemas judiciário, policial e de controle possam ser afetadas pela proximidade, interesses ou posam ser objeto de negociação, não é a reputação de um ou outro nome que está em jogo. É a garantia de que a lei vale igualmente para todos", afirma o documento.

Os autores afirmam que a preocupação não se limita ao Supremo Tribunal Federal (STF). O documento menciona também as cúpulas da Polícia Federal e do Ministério Público, o Congresso Nacional e integrantes dos núcleos políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proximidade das eleições é apresentada como um fator que aumenta a necessidade de esclarecimento dos fatos. Os signatários defendem que as instituições não devem postergar as apurações diante do calendário eleitoral. O manifesto cobra atuação urgente por causa da próximidade das eleições.

Documento com 157 signatários pede investigação sobre o caso Banco Master e propõe código de conduta para tribunais
Documento com 157 signatários pede investigação sobre o caso Banco Master e propõe código de conduta para tribunais (foto: Reprodução)

Três medidas são propostas

A mobilização estabelece três providências que, na avaliação dos signatários, deveriam ser adotadas para enfrentar a crise. A primeira é a realização de uma apuração completa, rápida e independente, com identificação dos fatos e das eventuais responsabilidades.

A segunda proposta é o afastamento cautelar de pessoas que venham a ser formalmente investigadas. A terceira consiste na criação de um código de conduta obrigatório para os tribunais superiores e para os órgãos responsáveis por investigação e acusação.

As propostas não se restringem ao episódio envolvendo o Banco Master. O grupo sustenta que a adoção de regras mais claras de conduta poderia estabelecer limites para a atuação das instituições e reduzir situações em que relações pessoais ou interesses externos possam colocar em dúvida a imparcialidade de decisões públicas.

Manifesto retoma mobilização de 2025

A nova manifestação dá continuidade a uma iniciativa apresentada em 16 de dezembro de 2025. Na ocasião, um grupo semelhante já havia defendido a adoção de um código de conduta destinado ao STF e encerrado o documento com uma avaliação sobre a urgência da medida.

“É oportuno, é necessário e não se pode mais esperar”.

A petição que acompanha o novo manifesto permanece aberta à adesão de outros cidadãos. Entre os nomes que assinaram o documento estão ainda as economistas Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi e Elena Landau; o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco; o compositor Nelson Motta; e o ex-ministro da Casa Civil Pedro Parente.

Veja a lista completa de nomes

  • Aldemir Drummond
  • Alexandra S. de Vasconcelos Segatin
  • Aloísio Araújo Álvaro de Souza
  • Amaury G. Bier
  • Ana Beatriz Macedo da Costa
  • Ana Carla Abrão
  • Ana Couto
  • Ana Fontes
  • Ana Maria Diniz
  • Ana Paula Machado Pessoa
  • Ana Paula Vescovi
  • André Lara Resende
  • Anelise Lara
  • Antônio Angelo Faragone
  • Antônio Carlos Pipponzi
  • Antônio Kandir
  • Antônio Matias
  • Arminio Fraga
  • Betânia Tanure
  • Candido Botelho Bracher
  • Carla Schmitzberger
  • Carolina Etlin
  • Clarissa Lins
  • Cláudio Coutinho Mendes
  • Cláudio L. S. Haddad
  • Cláudio Manoel
  • Clóvis Carvalho
  • Conrado Hübner Mendes
  • Corrado Varoli
  • Cristina Pinotti
  • Daniel Slaviero
  • Daniella Raimundo
  • David Zylbersztajn
  • Denis Mizne
  • Diego Barreto
  • Eduardo Bartolomeo
  • Eduardo de Almeida Pires Filho
  • Eduardo Mufarej
  • Eduardo Muylaert
  • Eduardo Sirotsky Melzer
  • Eduardo Vassimon
  • Elena Landau
  • Eliane Aleixo Lustosa
  • Eloise Torres Amado
  • Eugênio Mattar
  • Fábio C. Barbosa
  • Fábio Magalhães
  • Fábio Penteado Rodrigues
  • Fernando Reinach
  • Fersen Lambranho
  • Flávio Martins Rodrigues
  • Francisco de Costa e Silva
  • Frederico Trajano
  • Georges Grego
  • Gerald Reiss
  • Grupo "Mulheres do Brasil"
  • Guilherme Leal
  • Guilherme Passos
  • Gustavo Franco
  • Gustavo Ioschpe
  • Helena Barros
  • Hélio Mattar
  • Hélio Zylberstajn
  • Henri Philippe Reichstul
  • Horácio Lafer Piva
  • Irina Bullara
  • Jackson Schneider
  • Jacow Grajew
  • Jair Ribeiro
  • Jayme Garfinkel
  • Jean-Marc Etlin
  • Jessika Moreira
  • João Amoêdo
  • João Fernando G. Oliveira
  • João Laudo de Camargo
  • João Roberto Teixeira
  • Jorge Forbes
  • José César (Zeca) Martins
  • José Galló
  • José Luiz Alquéres
  • José Luiz Freire
  • José Márcio Camargo
  • José Pio Borges
  • José Roberto Ópice
  • José Vicente
  • Levindo O. Coelho Santos
  • Lourdes Sola
  • Luciano Huck
  • Luiz Chrysostomo
  • Luiza Helena Trajano
  • Lygia Pereira
  • Mailson da Nóbrega
  • Manuel Thedim
  • Marcello Brito
  • Marcelo André Lajchter
  • Marcelo Barbará
  • Marcelo Costa de Oliveira
  • Marcelo Kayath
  • Marcelo Madureira
  • Marcelo Mesquita
  • Marcelo P. L. Medeiros
  • Marcelo Silva
  • Marcos da Veiga Pereira
  • Marcos Knobel
  • Maria Helena Guimarães de Castro
  • Maria Isabel Bocater
  • Maria Silvia Bastos Marques
  • Martus Tavares
  • Maurício Lafer Chaves
  • Maurizio Mauro
  • Mauro Guizelini
  • Mayana Zatz
  • Mônica Rennó
  • Nelson Motta
  • Nildemar Secches
  • Oded Grajew
  • Oscar Ferreira da Silva
  • Oskar Metsavaht
  • Patrice Etlin
  • Paulo Hartung
  • Paulo Kakinoff
  • Paulo Niemeyer
  • Paulo Paiva
  • Paulo Sérgio Galvão
  • Pedro Bueno Pedro de Camargo Neto
  • Pedro Luiz Barreiros Passos
  • Pedro Parente
  • Pedro Wongtschowski
  • Persio Arida
  • Raul Cutait
  • Raul Trejos
  • Regina Esteves
  • Renato Fragelli Cardoso
  • Renato Klarnet
  • Ricardo Piquet
  • Ricardo Steinbruch
  • Roberto Castello Branco
  • Roberto Luiz Leme Klabin
  • Rodrigo Galindo
  • Sérgio Mindlin
  • Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
  • Sílvio Meira
  • Sônia Hess
  • Tanit Galdeano
  • Teresa R. Bracher
  • Teresa Vendramini
  • Tomás da Veiga Pereira
  • Verena Alves Peixoto
  • Verônica Rezende Coelho
  • Vicky Bloch
  • Vinícius Carrasco
  • Walter Schalka
  • Wanda Engel
  • Wilson Ferreira Junior
  • Wolff Klabin

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

Por Letícia Passos
postado em 09/09/2026 10:49
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