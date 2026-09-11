Greve dos Correios começa nesta sexta-feira em todo o país

Trabalhadores dos Correios iniciaram na sexta-feira (11/9) uma greve por tempo indeterminado que atinge todo o país. A decisão foi tomada na noite de quinta-feira (10/9), após assembleias realizadas por sindicatos de todos os estados, segundo a Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Findect).
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A paralisação nacional foi aprovada depois que as negociações da Campanha Salarial, que envolviam não apenas o reajuste salarial, mas também a manutenção do plano de saúde da categoria, terminaram sem um acordo com a empresa. A Findect informou que a greve "marca uma nova etapa da Campanha Salarial, após as negociações terminarem sem acordo".
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Em comunicado, a federação explicou os motivos que levaram à mobilização. "A decisão das assembleias ocorre depois de sucessivas rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A categoria buscou uma solução negociada, mas a empresa manteve sua posição em um tema considerado fundamental pelos trabalhadores", diz a nota.
A proposta de alteração ocorre em meio a uma grave crise financeira na estatal. Os Correios acumulam 15 trimestres consecutivos de prejuízo, com perdas que chegaram a R$ 5,6 bilhões apenas no primeiro semestre de 2026. A empresa aguarda a liberação de um empréstimo de R$ 7 bilhões, previsto para até 15 de setembro, para tentar equilibrar suas contas.
Os Correios divulgaram uma nota, à qual o portal g1 teve acesso, informando ter adotado um "Plano de Continuidade de Negócios" para reduzir os impactos da paralisação. A companhia listou as ações previstas para manter os serviços em funcionamento. "Entre as ações estão o remanejamento de equipes, o reforço das atividades operacionais e a adoção de medidas logísticas específicas para preservar a regularidade das entregas em todo o país".
Regiões que aderiram à greve
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SINTECT-AC (Acre) — assembleia prevista para hoje
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SINTECT-AL (Alagoas)
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SINTECT-AM (Amazonas)
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SINTECT-AP (Amapá)
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SINTECT-BA (Bahia)
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SINTECT-CAS (Campinas)
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SINTECT-CE (Ceará)
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SINTECT-DF (Distrito Federal)
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SINTECT-ES (Espírito Santo)
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SINTECT-GO (Goiás)
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SINTECT-JFA (Juiz de Fora)
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SINTECT-MG (Minas Gerais)
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SINTECT-MT (Mato Grosso)
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SINTECT-RO (Rondônia)
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SINCORT-PA (Pará)
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SINTECT-PB (Paraíba)
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SINTECT-PE (Pernambuco)
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SINTECT-PI (Piauí)
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SINTCOM-PR (Paraná)
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SINTECT-RN (Rio Grande do Norte)
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SINTECT-RR (Roraima)
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SINTECT-RPO (Ribeirão Preto)
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SINTECT-RS (Rio Grande do Sul)
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SINTECT-SC (Santa Catarina)
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SINTECT-SE (Sergipe)
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SINTECT-SJO (São José do Rio Preto)
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SINTECT-SMA (Santa Maria)
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SINTECT-TO (Tocantins)
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SINTECT-URA (Uberaba)
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SINTECT-VP (Vale do Paraíba)
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SINDECTEB (Bauru e região)
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SINTECT-MA (Maranhão)
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SINTECT-MS (Mato Grosso do Sul)
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SINTECT-RJ (Rio de Janeiro)
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SINTECT-Santos (Santos e região)
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SINTECT-SP (São Paulo)
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.