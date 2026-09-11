Greve dos Correios começa nesta sexta-feira em todo o país

Correios busca manter serviços essenciais, como a retirada de encomendas em lockers, em funcionamento durante a paralisação - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Trabalhadores dos Correios iniciaram na sexta-feira (11/9) uma greve por tempo indeterminado que atinge todo o país. A decisão foi tomada na noite de quinta-feira (10/9), após assembleias realizadas por sindicatos de todos os estados, segundo a Federação Interestadual dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Findect).

A paralisação nacional foi aprovada depois que as negociações da Campanha Salarial, que envolviam não apenas o reajuste salarial, mas também a manutenção do plano de saúde da categoria, terminaram sem um acordo com a empresa. A Findect informou que a greve "marca uma nova etapa da Campanha Salarial, após as negociações terminarem sem acordo".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Em comunicado, a federação explicou os motivos que levaram à mobilização. "A decisão das assembleias ocorre depois de sucessivas rodadas de negociação e tentativas de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A categoria buscou uma solução negociada, mas a empresa manteve sua posição em um tema considerado fundamental pelos trabalhadores", diz a nota.

A proposta de alteração ocorre em meio a uma grave crise financeira na estatal. Os Correios acumulam 15 trimestres consecutivos de prejuízo, com perdas que chegaram a R$ 5,6 bilhões apenas no primeiro semestre de 2026. A empresa aguarda a liberação de um empréstimo de R$ 7 bilhões, previsto para até 15 de setembro, para tentar equilibrar suas contas.

Os Correios divulgaram uma nota, à qual o portal g1 teve acesso, informando ter adotado um "Plano de Continuidade de Negócios" para reduzir os impactos da paralisação. A companhia listou as ações previstas para manter os serviços em funcionamento. "Entre as ações estão o remanejamento de equipes, o reforço das atividades operacionais e a adoção de medidas logísticas específicas para preservar a regularidade das entregas em todo o país".

Regiões que aderiram à greve

SINTECT-AC (Acre) — assembleia prevista para hoje

SINTECT-AL (Alagoas)

SINTECT-AM (Amazonas)

SINTECT-AP (Amapá)

SINTECT-BA (Bahia)

SINTECT-CAS (Campinas)

SINTECT-CE (Ceará)

SINTECT-DF (Distrito Federal)

SINTECT-ES (Espírito Santo)

SINTECT-GO (Goiás)

SINTECT-JFA (Juiz de Fora)

SINTECT-MG (Minas Gerais)

SINTECT-MT (Mato Grosso)

SINTECT-RO (Rondônia)

SINCORT-PA (Pará)

SINTECT-PB (Paraíba)

SINTECT-PE (Pernambuco)

SINTECT-PI (Piauí)

SINTCOM-PR (Paraná)

SINTECT-RN (Rio Grande do Norte)

SINTECT-RR (Roraima)

SINTECT-RPO (Ribeirão Preto)

SINTECT-RS (Rio Grande do Sul)

SINTECT-SC (Santa Catarina)

SINTECT-SE (Sergipe)

SINTECT-SJO (São José do Rio Preto)

SINTECT-SMA (Santa Maria)

SINTECT-TO (Tocantins)

SINTECT-URA (Uberaba)

SINTECT-VP (Vale do Paraíba)

SINDECTEB (Bauru e região)

SINTECT-MA (Maranhão)

SINTECT-MS (Mato Grosso do Sul)

SINTECT-RJ (Rio de Janeiro)

SINTECT-Santos (Santos e região)

SINTECT-SP (São Paulo)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.