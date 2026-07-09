Correios adiam fechamento de agências após ameaça de greve

Os Correios decidiram adiar temporariamente o fechamento de parte de suas agências após ameaças de greve dos trabalhadores. A suspensão da medida busca abrir espaço para negociações com os sindicatos, que terão a oportunidade de apresentar questionamentos e propostas antes da definição de um acordo sobre a reestruturação da estatal.
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O encerramento das unidades faz parte do plano de recuperação financeira da empresa. A proposta original prevê o fechamento de 1.000 agências em todo o país, mas, até o momento, apenas 256 unidades foram efetivamente desativadas.
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Caso a reestruturação seja concluída conforme planejado, a expectativa é de uma economia de aproximadamente R$ 2,1 bilhões, apenas com o fechamento das agências.
Demissão voluntária
Paralelamente, a estatal prepara o lançamento de um novo Programa de Demissão Voluntária (PDV), desta vez voltado exclusivamente aos cerca de 7 mil funcionários lotados nas agências que deverão ser fechadas. A expectativa é de que essa etapa da reestruturação responda por até 45% da economia prevista.
O comunicado da suspensão foi feito nesta terça-feira (7/7) em carta enviada à Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares(Fentect).
*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia
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