Mega-Sena acumula neste domingo (13/9); veja números sorteados

O sorteio da Mega-Sena 3057, realizado neste domingo (13/9), acumulou para R$ 95 milhões. Antes do último sorteio, a aposta para quem gabaritasse as seis dezenas estava no valor de R$ 84.385.864.

O sorteio foi realizado durante a manhã, em São Paulo. Confira os números:

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Mega-Sena

A Mega-Sena, com prêmio previsto de R$ 84 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 04 - 16 - 21 - 48 -53.

O prêmio acumulou e os resultados podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina 7116, com prêmio previsto de R$ R$ 30 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 16 - 47 - 72 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania 2441, com prêmio previsto de R$ R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 02 - 08 - 10 - 56 - 70 - 80

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

A Dia de Sorte 1296, com prêmio previsto de R$ R$ 1 mi, teve os seguintes números sorteados: 02 - 08 - 11 - 14 - 16 - 21 - 30.O mês sorteado foi dezembro: 12.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária 389 , com prêmio previsto de R$ 92 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 06.