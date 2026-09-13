Mega-Sena acumula neste domingo (13/9); veja números sorteados

O sorteio da Mega-Sena 3057, realizado neste domingo (13/9), acumulou para R$ 95 milhões. Antes do último sorteio, a aposta para quem gabaritasse as seis dezenas estava no valor de R$ 84.385.864.
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O sorteio foi realizado durante a manhã, em São Paulo. Confira os números:
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Mega-Sena
A Mega-Sena, com prêmio previsto de R$ 84 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 04 - 16 - 21 - 48 -53.
O prêmio acumulou e os resultados podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Quina
A Quina 7116, com prêmio previsto de R$ R$ 30 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 16 - 47 - 72 - 78.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Timemania
A Timemania 2441, com prêmio previsto de R$ R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01 - 02 - 08 - 10 - 56 - 70 - 80
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dia de Sorte
A Dia de Sorte 1296, com prêmio previsto de R$ R$ 1 mi, teve os seguintes números sorteados: 02 - 08 - 11 - 14 - 16 - 21 - 30.O mês sorteado foi dezembro: 12.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
+Milionária
A +Milionária 389 , com prêmio previsto de R$ 92 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 06.