Jovem de 21 anos é morta após reagir a tentativa de estupro

O velório da jovem ocorreu na manhã deste sábado (12/9) - (crédito: Reprodução/Prefeitura de Londrina)

A estudante de nutrição, Thaissa de Oliveira Marques, 21 anos, foi morta a facadas após reagir a uma tentativa de estupro, na sexta-feira (11/9), em Londrina, no Paraná. A jovem distribuía panfletos de uma academia, antes da inauguração, quando foi atacada no estacionamento do estabelecimento. O velório da jovem ocorreu na manhã deste sábado (12/9).

O crime ocorreu na Avenida Celso Garcia Cid, na zona leste da cidade. O suspeito, também de 21 anos, abordou Thaissa e pediu para conhecer o espaço da academia. Segundo as autoridades, ele tentou estuprá-la e a matou após a jovem reagir à violência.

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Em nota, a Prefeitura de Londrina lamentou a morte da jovem e classificou o caso como feminicídio. O município informou que o autor confesso foi preso e que o crime permanece sob investigação da Polícia Civil. A administração municipal também manifestou solidariedade à família de Thaissa e reforçou o compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher.

O Correio entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná (PCPR) para obter mais informações sobre as circunstâncias do crime e o andamento da investigação, mas ainda não recebeu retorno. A matéria será atualizada em caso de resposta.