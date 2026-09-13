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SAÚDE

José Sarney é internado com pneumonia em São Luís

Ex-presidente, 96 anos, foi admitido em hospital neste domingo (13/9) e recebe tratamento com antimicrobianos venosos; ainda não há previsão de alta

Sarney em maio deste ano durante lançamento de livro - (crédito: Reprodução/Agência Senado)
Sarney em maio deste ano durante lançamento de livro - (crédito: Reprodução/Agência Senado)

O ex-presidente da República José Sarney foi internado, na tarde deste domingo (13/9), no Hospital UDI, em São Luís (MA), após ser diagnosticado com uma infecção respiratória (pneumonia). Segundo boletim médico divulgado pela unidade de saúde, o quadro clínico é estável.

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De acordo com o hospital, Sarney está com a pressão arterial sob controle, permanece em ar ambiente e recebe tratamento com antimicrobianos venosos. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

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Nas redes sociais, o ex-presidente também comentou a internação e tranquilizou os seguidores. "Estou internado para a realização de exames e tratamento de uma pneumonia. Meu estado de saúde é estável e sigo sob acompanhamento médico", escreveu. "Agradeço, com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade que tenho recebido", concluiu.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 13/09/2026 23:20
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