Sarney exalta Brasília ao ser homenageado com o Prêmio JK Correio Braziliense

O ex-presidente José Sarney foi um dos homenageados da primeira edição do Prêmio JK Correio Braziliense, na noite desta terça-feira (9/12). Em mensagem de vídeo, ele ressaltou a importância da homenagem para a história e a identidade de Brasília.

Aos 95 anos, o ex-presidente, que conduziu a transição entre a ditadura militar e a redemocratização, preserva um legado que ultrapassa a política institucional e atravessa campos como a literatura, a administração pública e a formação do Estado moderno.

“Eu quero apresentar minhas desculpas nesta noite tão brilhante de uma solenidade tão significativa como é o lançamento, pela primeira vez, do Prêmio Juscelino Kubitschek do Correio Braziliense. Quero justificar esta ausência porque me encontro fora de Brasília e, infelizmente, não pude estar na cidade para congratular e participar desta solenidade, que eu tenho tanto apreço”, afirmou Sarney.

O ex-presidente destacou que o prêmio é, sobretudo, uma celebração da capital federal. Para ele, a iniciativa idealizada pelo presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, e pela diretora de Redação do Correio, Ana Dubeux, reforça a relação histórica entre o jornal e a cidade.

“O prêmio é uma homenagem à cidade de Brasília. Foi concebido por Guilherme Machado, que assegura a continuidade da liderança do Correio Braziliense na capital federal, e por Ana Dubeux, esta expressão da inteligência nacional, grande jornalista e grande intelectual, que tem acompanhado a história da cidade, contando seu dia a dia através do jornal, que é, sem dúvida, o documentário mais importante do nosso cotidiano”, disse.

Sarney também ressaltou o simbolismo de reunir, em uma mesma homenagem, o nome de Juscelino Kubitschek — fundador de Brasília — e a memória de Assis Chateaubriand, criador dos Diários Associados. Segundo ele, a premiação reconhece não apenas personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da capital, mas também o papel central do jornalismo na construção da identidade brasiliense.

“Esse prêmio tem o significado de homenagear as personalidades que muito fizeram por Brasília e que acompanham a vida diária desta cidade, do seu desenvolvimento, e que têm amor à cidade”, afirmou.



O ex-presidente ainda destacou sua relação pessoal com Brasília. Em Brasília, Sarney construiu não apenas a carreira política, mas parte essencial de sua vida pessoal. Desde os anos 1960, quando estreou como deputado federal, circulou entre os principais espaços de poder e acompanhou de perto a consolidação da Esplanada, do Congresso e das instituições federais. Como senador por vários mandatos, presidiu o Senado e o Congresso Nacional.



“Tenho orgulho de dizer que fui o primeiro deputado a mudar-se para Brasília. Já passei mais da metade da minha vida nesta cidade e posso louvar o quanto significa a visão do presidente Juscelino Kubitschek e o quanto devemos aos jornalistas que fizeram o Correio Braziliense desde a sua fundação.”

Ao encerrar a mensagem, Sarney se disse “associado a todos” que participaram da noite de celebração e parabenizou os idealizadores: “Quero cumprimentar Ana do B e Guilherme Machado pela ideia deste grande prêmio. Muito obrigado.”

Carreira literária

Além da política, o ex-presidente construiu uma carreira sólida na literatura, ocupando desde 1980 uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Autor de romances, crônicas e reflexões sobre o país, busca no ato de escrever o contraponto à vida pública, descrevendo paisagens do Maranhão, memórias pessoais e observações sobre o Brasil profundo. A produção literária, que atravessa décadas, é também uma forma de compreender a trajetória de um homem que viveu intensamente os bastidores da República.



Prêmio JK

Esta é a primeira edição do Prêmio JK, lançado pelo Correio Braziliense, que reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. São 16 categorias: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do Correio.

