PF apura tráfico de influência em tribunais superiores

Agentes da Polícia Federal cumprem mandados em operação que apura corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou a terceira fase da Operação Transparência nesta segunda-feira (14/9). A ação apura possíveis crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A operação é um desdobramento de uma investigação iniciada em dezembro de 2025 sobre irregularidades na destinação de emendas parlamentares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

As investigações indicam que integrantes do grupo teriam negociado o pagamento de valores expressivos com terceiros. Os pagamentos estariam condicionados ao resultado de processos em andamento, sob o pretexto de influenciar decisões judiciais.

Segundo a apuração, não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos investigados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.