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INVESTIGAÇÃO

PF apura tráfico de influência em tribunais superiores

PF apura crimes de corrupção e tráfico de influência ligados a emendas parlamentares; investigados teriam negociado resultados de processos

Agentes da Polícia Federal cumprem mandados em operação que apura corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Agentes da Polícia Federal cumprem mandados em operação que apura corrupção, tráfico de influência e lavagem de dinheiro - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou a terceira fase da Operação Transparência nesta segunda-feira (14/9). A ação apura possíveis crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

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Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A operação é um desdobramento de uma investigação iniciada em dezembro de 2025 sobre irregularidades na destinação de emendas parlamentares.

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As investigações indicam que integrantes do grupo teriam negociado o pagamento de valores expressivos com terceiros. Os pagamentos estariam condicionados ao resultado de processos em andamento, sob o pretexto de influenciar decisões judiciais.

Segundo a apuração, não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos investigados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/09/2026 08:10 / atualizado em 14/09/2026 08:16
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