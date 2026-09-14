PF apura tráfico de influência em tribunais superiores

A Polícia Federal deflagrou a terceira fase da Operação Transparência nesta segunda-feira (14/9). A ação apura possíveis crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
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Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A operação é um desdobramento de uma investigação iniciada em dezembro de 2025 sobre irregularidades na destinação de emendas parlamentares.
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As investigações indicam que integrantes do grupo teriam negociado o pagamento de valores expressivos com terceiros. Os pagamentos estariam condicionados ao resultado de processos em andamento, sob o pretexto de influenciar decisões judiciais.
Segundo a apuração, não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos investigados.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.