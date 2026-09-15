Mulher de Lito Sousa diz que ele já recebeu medicamento experimental

Lito Sousa recebeu a medicação experimental autorizada para o tratamento da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) - (crédito: Reprodução/YouTube)

O influenciador Lito Sousa recebeu a medicação experimental autorizada para o tratamento da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) e não apresentou intercorrências relacionadas ao medicamento, segundo Mila Seidl, mulher de Lito.

No vídeo, Mila disse que não é possível determinar, neste momento, se o medicamento poderá interromper ou desacelerar a progressão da doença ou produzir algum tipo de melhora.

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"A gente não tem como garantir, a gente não tem como saber, mas a gente precisa acreditar", afirmou.

Ele voltou a ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Eistein em razão de complicações da doença na última terça-feira, 8.

Em vídeo publicado no canal do influenciador, Mila afirmou que ainda não é possível saber qual será o efeito do medicamento. Segundo ela, será necessário aguardar cerca de seis a sete semanas para fazer uma comparação da evolução do quadro.

"Ele recebeu a medicação e não teve intercorrências", afirmou. Mila explicou que Lito já estava na UTI por complicações relacionadas à própria doença antes de receber o remédio.

A atualização ocorre depois de uma piora no estado de saúde do influenciador. Segundo Mila, na última semana Lito precisou retornar ao hospital após uma "queda geral" no quadro. Ela afirmou que a deterioração aumentou a urgência para que o medicamento chegasse ao Brasil.

Medicamento chegou ao Brasil em operação especial

A medicação chegou ao país após uma operação coordenada entre a Receita Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Depois do desembarque, a carga foi transferida diretamente da aeronave para um helicóptero, que fez o transporte até o destino.

Mila afirmou que as autorizações junto à Anvisa e à Receita Federal já estavam sendo preparadas antes da chegada. Segundo ela, partes necessárias ao tratamento vieram da Suíça e dos Estados Unidos. Um dos voos previstos para o transporte foi cancelado por um problema técnico, o que aumentou a preocupação com o tempo disponível para utilização do produto.

Efeito ainda é desconhecido

A Anvisa havia autorizado, em caráter excepcional, a importação e a utilização do medicamento para Lito. A solicitação foi encaminhada por Mila e pelo médico do influenciador para uso individual, por meio de importação por pessoa física. Lito foi incluído em um programa de uso compassivo oferecido por uma empresa estrangeira.

O medicamento está em fase pré-clínica e ainda não há estudos clínicos formalmente iniciados em seres humanos para avaliar seu uso contra a doença priônica, segundo a Anvisa.

Lito foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento disponível para a condição, e os cuidados são voltados ao controle dos sintomas.