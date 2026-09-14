Homem é detido por suspeita de importunação sexual em clube em Minas

Suspeito foi conduzido por policiais até a viatura após ser detido por suspeita de importunação sexual dentro de clube - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem foi detido suspeito de importunação sexual contra uma mulher de 51 anos dentro do Jaraguá Country Club, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde deste domingo (13/9). A ocorrência foi registrada por volta das 16h24, nas dependências do clube, na Rua Amável Costa, no Bairro Jaraguá.

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Segundo o registro da Polícia Militar, a vítima contou que estava em uma fila quando um homem, aparentemente sob efeito de bebida alcoólica, se aproximou e passou a esfregar os órgãos genitais contra as nádegas dela, fazendo movimentos de rebolado. Depois da situação, ela perdeu o suspeito de vista.

Em outro momento, a mulher foi ao banheiro feminino e teria encontrado novamente o homem dentro do local. Segundo o relato registrado pela PM, ele estaria fazendo suas necessidades fisiológicas. A vítima acionou o companheiro, mas afirmou não se lembrar se ele chegou a entrar no banheiro.

O suspeito, de 63 anos, apresentou uma versão diferente aos policiais. Ele afirmou que estava no clube confraternizando com amigos e consumindo bebida alcoólica quando teve uma necessidade urgente de urinar. Segundo o homem, ele saiu rapidamente do local onde estava e entrou no primeiro banheiro que encontrou, sem perceber que se tratava do banheiro feminino.

Ainda conforme o relato do suspeito, somente depois de fazer as necessidades ele percebeu que havia entrado no banheiro destinado às mulheres. Ele disse ter ficado constrangido e negou ter esfregado os órgãos genitais contra a vítima.

Confusão no clube

A ocorrência provocou uma grande aglomeração de frequentadores nas dependências do clube. Vídeos registrados no local mostram pessoas cercando a área por onde o suspeito foi retirado, enquanto policiais o conduziam até uma viatura.

Nas imagens, frequentadores gritam “expulso” e xingam o homem. Durante a movimentação, ele se defende e afirma não ter cometido o ato de que é acusado.

Uma testemunha que estava no clube relatou que o homem teria inicialmente importunado outra mulher que estava acompanhada de uma menina. Segundo ela, depois da situação, ele teria ido para o banheiro. A testemunha afirmou ainda que o suspeito teria sido encontrado nu no local, mas disse não saber precisar todos os detalhes do episódio.

A Polícia Militar conduziu o homem e a vítima à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A ocorrência foi encerrada na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova.

Em nota, o Jaraguá Country Club informou que tomou conhecimento de um relato de ocorrência envolvendo frequentadores nas dependências do clube neste domingo. A instituição afirmou que está apurando os fatos e adotando as providências cabíveis.

O clube declarou que repudia qualquer forma de assédio, violência ou comportamento que coloque em risco a integridade e a segurança de associados e frequentadores. Também informou que, por envolver uma pessoa menor de idade, preservará a identidade e a privacidade dos envolvidos e colaborará com as autoridades responsáveis pela investigação.