Dono de casa lotérica acerta três bolões da Lotofácil da Independência

Dono de lotérica em Fortaleza, Alessandro explica que o segredo é apostar em bolões com muitas dezenas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O lotérico Alessandro Montenegro, de Fortaleza (CE), fez jus ao apelido de “Rei do Bolão”. O empresário venceu três bolões do concurso 3780, desta terça-feira (15/9), a Lotofácil da Independência, e ganhou mais de R$ 140 mil em prêmios.

Alessandro é dono da Lotérica Aldeota e já tem histórico de ganhar prêmios. Na semana anterior, ele acertou duas quinas do sorteio 3056 da Mega-Sena, onde um dos bolões ganhou R$ 689.856,44 e o outro levou R$ 459.904,04.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No mesmo dia do sorteio da Lotofácil da Independência, ele acertou cinco dezenas da Mega-Sena e faturou mais R$ 319.033,00 em um bolão. Com isso, o cearense já acumula 15 prêmios da loteria apenas em 2026.

Nas redes sociais, ele afirma que o segredo para os sorteios é apostar em muitas dezenas. Em entrevista ao G1, ele comemorou o feito.

“Estar nos três bolões que acertaram os 15 pontos da Lotofácil da Independência é algo muito especial, principalmente porque estamos falando de 300 ganhadores comemorando com a gente”, afirma. “Eu sempre digo que sou quem mais acredita nos nossos bolões e, por isso, faço questão de participar junto com os clientes”.

Cada um dos três bolões vencedores na Lotofácil contavam com 100 pessoas e foram todos feitos online. Alessandro possuía uma cota em cada e recebeu R$ 47 mil nos três, totalizando mais de R$ 140 mil.

A Lotofácil sorteou os seguintes números: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23. No total, 72 apostas acertaram 15 números e vão levar R$ 4.488.579 cada.