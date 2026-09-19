Idoso de 73 anos sobrevive a mais de 200 ferroadas de abelhas em Minas

Um idoso de 73 anos foi resgatado com vida pelos bombeiros após ser encurralado por um enxame de abelhas que lhe desferiu mais de 200 ferroadas, na manhã dessa sexta-feira (18/9), em Andradas, no Sul de Minas.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o ataque se deu por volta das 9h20, na Avenida João Domiciano da Costa, no Bairro Vila Santa Rita.
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Na última terça-feira (15/9), uma menina de 12 anos foi cercada por um enxame de abelhas e salva por um motoboy, em Ibirité, na Grande BH. Ela chegou a ser internada no CTI, mas sobreviveu graças à coragem do homem que foi reconhecida com doações de carro e moto.
O idoso relatou que caminhava por uma área de mata próxima com a intenção de coletar água no leito de um rio quando foi surpreendido pelo enxame. Na tentativa de se proteger, ele correu em direção à avenida e buscou socorro entre as pessoas que estavam no local.
Trabalhadores da empresa Trevisan tentaram dispersar os insetos com jatos de água para conter a investida.
Um motorista que trafegava pelo trecho interrompeu a marcha e cedeu a carroceria da caminhonete para que o homem se refugiasse, mas as ferroadas persistiram, mantendo a vítima encurralada até o resgate. A ocorrência se deu em frente às instalações da Trevisan, uma área mista composta por galpões logísticos e industriais, com proximidade a setores residenciais e faixas de vegetação nativa acompanhadas por um curso d'água.
A situação impôs risco à integridade da vítima e de transeuntes da via pública diante da agressividade das abelhas e obrigou os bombeiros a criar uma larga área de interdição.
Como foi o resgate?
Equipes do Posto Avançado do CBMMG chegaram com uma ambulância e um caminhão de combate a incêndio.
Equipados com trajes apícolas de proteção, os militares montaram uma linha de mangueira com jato d'água pulverizado sob pressão para reduzir o adensamento dos insetos e possibilitar a retirada do idoso da caçamba.
Quando a picada de abelha pode matar? Veja os sinais e o que fazer Durante o atendimento pré-hospitalar, o paciente apresentava lucidez, mas manifestava sinais de choque anafilático decorrentes de mais de 200 picadas.
Ele foi transportado em caráter prioritário de emergência para a Santa Casa de Andradas, onde foi medicado e permaneceu internado. Mesmo com insetos no interior da viatura durante o trajeto, os militares mantiveram a assistência contínua.
Após a transferência hospitalar, a guarnição retornou à Avenida João Domiciano da Costa para varredura técnica.Não houve localização da colmeia ou identificação de novos focos concentrados, indicando a dispersão do enxame pela mata.
“A aproximação de enxames de abelhas sem equipamentos de proteção e treinamento adequados pode representar risco grave à vida”, informou o CBMMG ao alertar a comunidade sobre a necessidade de isolamento e acionamento imediato do serviço 193.
Socorro sob os ferrões
- Caminhada na mata: o idoso de 73 anos foi surpreendido por insetos ao buscar água em um rio
- Corrida por socorro: a vítima alcançou a avenida pedindo ajuda a operários e pedestres
- Tentativa de dispersão: funcionários de galpões industriais usaram mangueiras de água sem conter o enxame
- Abrigo improvisado: o motorista de uma caminhonete disponibilizou a caçamba para o homem se proteger
- Operação de salvamento: bombeiros com vestimentas apícolas abriram linha de combate para resgatar a vítima
- Socorro hospitalar: o paciente foi levado à Santa Casa com sintomas de anafilaxia após mais de 200 picadas
- Varredura do perímetro: militares vistoriaram a via pública e constataram a dispersão total do enxame
Cuidados e procedimentos em ataques de abelhas
- Distanciamento rápido: afastar-se do local em linha reta e sem movimentos bruscos
- Proteção de áreas vitais: cobrir prioritariamente a cabeça, os olhos e o pescoço
- Abrigo seguro: buscar refúgio no interior de edificações ou veículos fechados
- Atenção com a água: evitar pular em lagos, piscinas ou rios para tentar se esconder dos insetos
- Remoção imediata: retirar os ferrões por raspagem sem comprimir a bolsa de veneno
- Socorro profissional: ligar para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros e procurar atendimento médico urgente