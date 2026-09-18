Ex-jogador morre afogado durante pescaria em Minas

Adailton Casarotti, o Galego, ex-jogador e ídolo do Uberlândia, que morreu aos 74 anos - (crédito: Arquivo pessoal)

Adailton Casarotti, conhecido como Galego, ex-jogador e ídolo do Uberlândia, morreu aos 74 anos na quarta-feira (16/9). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele se afogou depois que sua embarcação virou durante uma pescaria no distrito de Martinésia, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O acidente aconteceu em uma área chamada Pesqueiro do João do Véi. A equipe de resgate foi acionada por volta das 17h, mas ao chegar ao local, Galego já havia sido encontrado por outros pescadores.

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O corpo de Adailton foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pela Funerária Ângelo Cunha. O velório e o sepultamento ocorreram na quinta-feira (17/9), no Cemitério Campo do Bom Pastor.

Galego vestiu a camisa do time mineiro na década de 1970, criando uma forte ligação com a torcida e o clube. Mesmo após encerrar a carreira, ele permaneceu ativo na instituição, onde integrava o Conselho Deliberativo.

Homenagem nas redes sociais

Aline Casarotti, neta de Galego, publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais. No texto, ela destacou a paixão do avô pela pesca e a dor da perda.

“Vô, você não faz ideia do quanto tem sido difícil tirar palavras da minha boca desde ontem. É como se meu coração tivesse sido partido ao meio e uma parte desse balançasse por um fiozinho”, escreveu a jovem.

“Eu nunca tive a chance de pescar novamente com você, que era o que você mais amava e se foi fazendo isso. Não existem palavras que apaguem a dor do meu coração neste instante. Te amo para sempre”, concluiu Aline.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.