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POLÊMICA

Rico Melquiades se retrata após investigação de cunho eleitoral

Influenciador alagoano é investigado por possível coação eleitoral

Saiba quanto Rico Melquiades investiu em mansão com sala de cinema - (crédito: Redes Sociais)
Saiba quanto Rico Melquiades investiu em mansão com sala de cinema - (crédito: Redes Sociais)

O influenciador alagoano Rico Melquiades publicou, nesta sexta-feira (18/9), nas próprias redes sociais, um vídeo onde se retrata sobre as razões que motivaram a abertura de uma investigação contra ele próprio por suposta coação eleitoral. 

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Durante o registro, Rico pede desculpas a trabalhadores que possam ter se sentido ofendidos com um outro conteúdo compartilhado por ele. No último sábado (12/9), o influencer postou uma gravação protagonizada por ele onde aparece ao lado de quatro mulheres, e as pergunta sobre quem paga os salários do quarteto, além das respectivas preferências político-partidárias.

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Depois de associar uma delas a determinado partido, afirma de forma repetida que ela será demitida, ordena que ela junte suas coisas e ainda diz ser o responsável pelo pagamento do salário da moça em questão. Dois dias depois, na segunda-feira (14/9), o Ministério Público Eleitoral em Alagoas instaurou um procedimento para apurar uma possível prática de coação eleitoral. 

"Na condição de influenciador, tenho a plena consciência da minha responsabilidade com o público e do meu compromisso com as leis trabalhistas e também eleitorais. Hoje, eu quero vir a público pedir desculpas a todos os brasileiros e aos trabalhadores. Nenhum funcionário deverá sofrer qualquer tipo de coação ou imposição por parte de seu empregador”, afirmou o influencer, durante o vídeo de retratação. 

"O respeito no ambiente de trabalho deve ser mútuo, garantindo a liberdade de expressão, de opinião política e o direito do voto livre e secreto. Vivemos em uma democracia e precisamos respeitar uns aos outros, sem jamais ultrapassar os limites previstos pela Constituição", completou. Além disso, segundo Rico, as quatro mulheres são familiares dele, e participarem do conteúdo com consentimento. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 18/09/2026 17:30
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