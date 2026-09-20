Mega-Sena sorteia R$ 28 milhões neste domingo; veja resultado

A Mega-Sena sorteia, neste domingo (20/9), prêmio estimado em R$ 26 milhões. As seis dezenas do concurso 3.060 são sorteadas a partir das 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Além da Mega-Sena, a Caixa também sorteia a Lotofácil, a Quina, a Timemania, o Dia de Sorte e a +Milionária.

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Mega-Sena

O concurso 3060 da Mega-Sena, que deve distribuir R$ 26.716.895,88 para quem acertar as seis dezenas, teve o seguinte resultado: 15 - 23 - 37 - 38 - 36 - 06.

A quantidade de ganhadores e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

O concurso 3784 da Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 12 - 22 - 16 - 02 - 21 - 11 - 01 - 18 - 08 - 20 - 15 - 24 - 19 - 10 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

O concurso 7122 da Quina, com prêmio previsto de R$ 610.473,91, teve os seguintes números sorteados: 35 - 72 - 33 - 36 - 22.



A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Timemania

O concurso 2444 da Timemania, com prêmio previsto de R$ 14,6 milhões, apresentou o seguinte resultado: 21 - 62 - 44 - 74 - 11 - 69 - 64. O time do coração é o 69 (São Bernardo/SP).



A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

O concurso 391 da +Milionária, com prêmio previsto de R$ 96 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04 - 40 - 10 - 44 - 27 - 47. Os trevos sorteados foram: 03 - 05.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

*Matéria em atualização