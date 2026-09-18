Por que poucos brasileiros recebem alertas de emergência por SMS

Na imagem, um celular que recebeu um alerta da Defesa Civil - (crédito: Defesa Civil/Divulgação )

Apesar do aumento de eventos climáticos extremos no Brasil, uma pequena parcela da população está cadastrada para receber alertas de emergência da Defesa Civil por SMS. Essa baixa adesão revela uma falha crítica na comunicação de risco, deixando milhões de pessoas vulneráveis a desastres naturais.

O sistema, gratuito e em operação desde 2017, depende da iniciativa do cidadão para funcionar. A principal barreira é o desconhecimento. Muitas pessoas não sabem que o serviço existe ou acreditam que o cadastro é automático, o que não é verdade. Sem a adesão ativa, o celular não entra na lista de distribuição de alertas da sua região.

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Essa baixa cobertura compromete a eficácia das ações de prevenção. Em situações de risco iminente, como chuvas intensas ou risco de deslizamento, cada minuto conta para evacuar áreas e proteger vidas. O SMS é uma ferramenta ágil e que funciona mesmo em redes de internet instáveis, alcançando aparelhos mais simples.

Como se cadastrar para receber os alertas

O processo de cadastro é simples, rápido e totalmente gratuito. Qualquer pessoa com um celular pode se inscrever para receber as notificações da Defesa Civil. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

abra o aplicativo de mensagens (SMS) do seu celular;

envie o seu Código de Endereçamento Postal (CEP) para o número 40199;

aguarde a mensagem de confirmação do cadastro.

Após a confirmação, o número de telefone fica vinculado àquela localidade. As mensagens são enviadas sempre que há risco iminente de desastres como inundações, deslizamentos de terra, vendavais e ressacas. O objetivo não é causar pânico, mas informar de forma antecipada para que a população possa tomar medidas de proteção.

Com a baixa adesão, uma ferramenta essencial de prevenção tem seu alcance severamente limitado. A meta da Defesa Civil é ampliar o número de cadastrados para tornar a comunicação mais eficaz durante crises. É possível cadastrar mais de um CEP, como o de casa e o do trabalho, para ampliar a cobertura dos alertas recebidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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