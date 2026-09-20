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ACIDENTE

Cinco pessoas morrem em queda de ônibus de ribanceira de 15 metros em SP

As demais vítimas estão sendo retiradas do local pelas equipes de resgate e encaminhadas pelo Samu

Cinco pessoas morrem após queda de ônibus em Cruzeiro (SP) - (crédito: Reprodução/CBMSP)
Cinco pessoas morrem após queda de ônibus em Cruzeiro (SP) - (crédito: Reprodução/CBMSP)

Um ônibus de viagem caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros em Cruzeiro (SP) neste domingo (20/9). O acidente deixou cinco pessoas mortas.

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O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi acionado por volta das 5h15. De acordo com a corporação, ônibus transportava 48 passageiros. Até o momento, foram confirmados cinco mortes. As demais vítimas estão sendo retiradas do local pelas equipes de resgate e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com classificação inicial de ferimentos leves e moderados.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/09/2026 10:27
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