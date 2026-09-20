Cinco pessoas morrem em queda de ônibus de ribanceira de 15 metros em SP

Cinco pessoas morrem após queda de ônibus em Cruzeiro (SP) - (crédito: Reprodução/CBMSP)

Um ônibus de viagem caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros em Cruzeiro (SP) neste domingo (20/9). O acidente deixou cinco pessoas mortas.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi acionado por volta das 5h15. De acordo com a corporação, ônibus transportava 48 passageiros. Até o momento, foram confirmados cinco mortes. As demais vítimas estão sendo retiradas do local pelas equipes de resgate e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com classificação inicial de ferimentos leves e moderados.