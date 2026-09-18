Eleições: 91% dos brasileiros defendem medidas contra mudanças climáticas

Cerca de 87% acredita que as mudanças climáticas estão provocando secas, chuvas intensas e ondas de calor - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

As mudanças climáticas são consideradas uma questão importante para os brasileiros, mas ainda ficam atrás de outros temas na lista de prioridades para as eleições. Para 62% da população, o assunto é “muito importante”, enquanto 91% defendem medidas de prevenção e combate. Ainda assim, o tema aparece apenas em nono lugar entre os principais problemas apontados pelos eleitores, segundo a pesquisa “Clima e meio ambiente na percepção dos brasileiros”, realizada pela Ipsos a pedido do Observatório do Clima.



O levantamento apontou que, nessas eleições, 49% dos eleitores priorizam candidatos que têm como pauta a segurança pública e o combate à criminalidade. O aumento do custo de vida ou a inflação (41%), a violência contra as mulheres e os feminicídios (36%) e a qualidade da saúde pública (34%) aparecem na sequência. Já as mudanças climáticas e a crise ambiental são citadas por 19%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Mesmo assim, 90% da população acredita que o próximo governo deve investir em políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente, enquanto apenas 3% não considera o tema importante. Cerca de 87% acredita que as mudanças climáticas estão provocando secas, chuvas intensas e ondas de calor, enquanto 85% concorda que o fenômeno afeta o dia a dia dos brasileiros.

Para 79%, os governantes devem priorizar o tema mesmo com custos econômicos elevados. Já para 76%, caso sejam tomadas medidas imediatas, ainda há tempo para evitar os piores impactos ambientais e sociais. Entre os problemas ambientais, as mudanças climáticas aparecem em primeiro lugar, citadas por 35% dos entrevistados. Na sequência, estão a gestão de resíduos e lixo (21%) e a qualidade do ar e a poluição (15%).

Foram entrevistados 1.800 brasileiros com 18 anos ou mais, em todo o país, entre os dias 17 e 20 de agosto. O levantamento apresentou 32 questões sobre clima e meio ambiente e a presença desses temas na agenda pública e governamental.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves