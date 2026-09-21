Defesa alega ludopatia após assassinato de idosos em BH; entenda a condição

Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, chegando ao prédio onde os dois idosos moravam, no dia do crime - (crédito: Reprodução)

A defesa da diarista Paola Stefany Neto Cirino, acusada de matar um casal de idosos em Belo Horizonte, alega que ela sofre de ludopatia. O laudo, apresentado por médicos particulares contratados pela defesa, também aponta transtorno afetivo bipolar em episódio maníaco com sintomas psicóticos e risco elevado de suicídio, diagnóstico contestado pela perícia oficial do Instituto Médico Legal (IML), que concluiu que a ré era capaz de entender o caráter criminoso de seus atos no momento do crime.

O que é ludopatia?

Ludopatia, ou transtorno do jogo, é uma condição de saúde mental caracterizada por um impulso incontrolável e persistente para jogar, apesar das consequências negativas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) a classifica como uma dependência comportamental, semelhante ao vício em álcool ou outras drogas.

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A condição não se resume a um simples descontrole financeiro ou a um "mau hábito". Trata-se de uma doença que afeta o sistema de recompensa do cérebro, fazendo com que a pessoa precise de doses cada vez maiores de jogo para sentir o mesmo prazer, em um ciclo vicioso difícil de quebrar sem ajuda profissional.

Quais são os principais sintomas do vício em jogos?

O diagnóstico do transtorno do jogo deve ser feito por um profissional de saúde mental, mas alguns sinais de alerta são frequentemente observados e ajudam a identificar o problema. Os sintomas mais comuns incluem:

Preocupação constante com o jogo, planejando a próxima aposta ou pensando em como conseguir dinheiro para jogar.

Necessidade de apostar quantias crescentes de dinheiro para atingir a excitação desejada.

Fracasso em repetidas tentativas de controlar, diminuir ou parar de jogar.

Inquietação ou irritabilidade ao tentar reduzir ou parar o jogo.

Uso do jogo como uma forma de escapar de problemas ou aliviar sentimentos de desamparo, culpa e ansiedade.

Mentir para familiares e amigos para esconder a extensão do envolvimento com o jogo.

Perda ou risco de perder relacionamentos, emprego ou oportunidades de carreira devido ao jogo.

Recorrer a atos ilegais, como furto ou fraude, para financiar o vício.

Como o transtorno do jogo pode levar a crimes?

A relação entre a ludopatia e a prática de crimes, especialmente os patrimoniais, está diretamente ligada ao desespero financeiro gerado pelo vício. À medida que as dívidas se acumulam, a pessoa pode sentir que não tem outra saída a não ser obter dinheiro de forma rápida e ilícita para sustentar o hábito ou quitar débitos.

Essa pressão pode levar a furtos, fraudes, apropriação indébita e outros delitos. A compulsão por jogar anula a capacidade de julgamento e de avaliação de riscos, fazendo com que o indivíduo tome decisões que normalmente não tomaria, colocando em risco sua liberdade e a segurança de outras pessoas.

Existe tratamento para a ludopatia?

Sim, a ludopatia é uma condição tratável. O caminho para a recuperação geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, combinando acompanhamento psicológico e psiquiátrico. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma das mais indicadas, pois ajuda o paciente a identificar gatilhos e a modificar padrões de pensamento e comportamento.

Além da terapia individual, grupos de apoio como os Jogadores Anônimos (JA) são fundamentais no processo. Inspirados no modelo dos Alcoólicos Anônimos, esses grupos oferecem um ambiente seguro para compartilhar experiências e encontrar suporte mútuo, elemento crucial para manter a abstinência a longo prazo.



